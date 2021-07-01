單色燒腦遊戲的魔力！經過黃、紅、黑、藍、綠之後，這次輪到「pink」了！

       

喜歡解謎遊戲的朋友，應該對 Bart Bonte 推出的一系列色彩解謎遊戲不陌生吧！之前就曾經介紹過其中的「yellow」與「red」兩款遊戲，後續還出了「black」、「blue」以及「green」三種顏色，，

現在輪到了夢幻的「pink」粉紅色啦～～～

「pink」也與同系列遊戲一樣，設計了 50 個不同的關卡，每個關卡都有獨特的過關邏輯，反正重點就是要將螢幕整個填滿粉紅色就對了！雖然每一款都有它的難度，但還是可以感覺到，前面的解謎方式是比較直覺與簡單的，越往後的關卡，就越需要花費腦筋來找到答案。

在這次的遊戲中還加入了火鶴的元素，火鶴融入了謎題當中，雖然讓整個可愛度大增，不過該燒腦的部份還是很燒的，如果不甚卡關，在關卡右上角都可以點擊「電燈泡」，看過廣告後都可以獲得提示，不用擔心鬼打牆無法闖關唷！

不知道這系列的遊戲你玩過幾款了呢？它的每一款都深受玩家的好評唷！如果還沒玩過快一起來集滿它們吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：pink
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Bart Bonte
  • 官方網站：https://bartbonte.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊「▶」即可進入關卡開始挑戰。關卡中不會有任何的說明，需靠玩家自己摸索，找到將整個螢幕填滿粉紅色的方法。



    每個關卡都有各自的特色，好好的享受動腦的感覺吧！



    如果真的卡關，在右上角會出現「電燈泡」，點下後看廣告就能獲得提示囉！

    最後更新：07-01, 2021 下午 1:14

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