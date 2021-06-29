國小一~四年級皆可玩！「趣味數學遊戲」用你的數學能力打敗怪物吧！

       

「趣味數學遊戲」是一款適合學齡前兒童、國小一～四年級來玩的數學運算遊戲，結合打怪關卡，運用數學計算能力來打敗所有的黏液怪獸！遊戲畫面設計的十分可愛，，

搭配輕快的配樂與攻擊音效，可有效吸引小小玩家們的目光！

題目的類型分為加、減、乘、除四大塊，每個類型又分為多種等級，例如加法的運算就分為 1-10、1-20、1-100 以及 1-1000 四種等級，不同類型的題目可混合選用，在進入關卡前，可視小朋友的能力來設定題目的難度。

如果覺得玩起來不夠刺激缺乏成就感，還可以透過調整怪物的移動速度來增加挑戰的緊張感唷！回答問題的方式，有選擇題也可手動輸入，不過免費版本只可使用選擇題模式，且僅開放前 14 關可試玩，完整版包含 75 個關卡，在程式中皆有提供內購說明與連結，小朋友如果喜歡的話，可以參考看看唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：趣味數學遊戲
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：SpeedyMind
  • 官方網站：https://speedymind.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    點擊「玩」即可進入。



    這邊可以先視玩家的程度來設定難度，之後有需要的話可以再做調整。加、減、乘、除都有多種難度等級可以選擇。設定好後，按下「好的」。



    接著會播放一段故事動畫，如果不想看的話，也可以按下「跳過介紹」直接進入關卡地圖。



    從第 1 關開始挑戰吧！



    依上方的題目，在下方選擇正確的答案，就可以發動攻擊，必須在怪獸走到左邊之前將牠擊敗。



    在下方有個進度條，打敗怪獸填滿進度條就能過關。



    在關卡中打敗某些怪獸時，可獲得「棒棒糖」，收集足夠的棒棒糖就可以到「更衣室」中幫角色更換各種不同的造型。



    在關卡地圖點擊下方中間的功能按鈕，就能進入調整難度。難度越高，玩起來越刺激唷！

    最後更新：06-29, 2021 下午 4:14

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