不用再想像有多大了！「在網頁中查看東西的實際大小」直接顯示給你看！

現在的 3C 商品日新月異，雖然在網路上都可以查得到商品的尺寸大小，也可以找到一些開箱文，，

可能會用一些物品當比例尺可以參考，但沒摸到實機，對於商品的實際大小感覺還是會很虛幻的。

不過沒有關係，只要打開「在網頁中查看東西的實際大小」這個網頁，就可以在螢幕上直接顯示商品的實際尺寸。目前網站上收錄的物品大概只有百來樣，除了各種廠牌的手機、智慧手錶、耳機 等 3C 類的商品外，也有世界各國的紙鈔可以查詢。

使用前只要先設定好螢幕的尺寸，基本上東西的實際大小都可以很真實的呈現，如果不知道自己螢幕的尺寸是多大，網站也有提供檢測的方式，可以透過台幣百元紙鈔、信用卡或是量尺來比對，找出自己的螢幕尺寸。

雖然商品項目並不多，不過想知道什麼東西的尺寸還是可以用關鍵字來查查看，感覺蠻有趣的唷！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以在下方的列表中查找想要了解的商品，或者可在右上角輸入關鍵字快速搜尋。





若使用關鍵字搜尋，是利用 Google 網頁搜尋來呈現，點擊想要查看的商品就可以開啟相關的尺寸查詢頁面。





開啟商品頁面後，先確認一下螢幕尺寸是否正確，如果非上面標示的尺寸，可點擊「綠色」按鈕，然後手動輸入自己的螢幕尺寸。若不知道自己的螢幕有多大，就點擊「我不知道我的螢幕大小」。









如果不知道自己螢幕幾吋，可拿一張百元鈔來做比對，將百元鈔放在螢幕上，然後移動上方的調整桿，將螢幕上的百元鈔與實際的百元鈔調整成一樣大即可。





若手邊就是一張百元鈔都沒有，可點擊上方的「紅色」按鈕，改用信用卡、量尺或是 iPhone 來做調整。





換成量尺也一樣，實際將手邊的尺擺在螢幕上，然後將螢幕裡的尺，調整成跟實體中的尺一樣寬度後，就可以按下「是，儲存並繼續」，在螢幕上就能看到所選商品的實際大小囉！





在查詢頁上方點擊「拖曳視窗」可將商品圖片獨立為單一視窗，可用來比較兩種商品的大小差異唷！