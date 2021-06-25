SplitShire 高品質圖庫、影片素材免費下載，CC0 可商用！

「SplitShire」是一個提供高品質圖片與影片素材的網站，站長創立這個網站的目的主要是想讓那些原本因為沒有特別用途而被遺忘在角落的照片再次被賦予生命，所有的照片與影片都採 CC0 授權開放免費下載，，

個人使用或是商業用途都沒問題。

目前網站上的圖量相當豐富，也有提供清楚的分類目錄，像是動物、時尚、食物、街道、自然、科技、風景、婚禮、靜物等十多個分類，方便使用者可更快的找到符合需求的照片，其中也包含少許的動態圖片唷！點入想要的照片就能直接下載超高解析度的圖片素材。

另外在網站上也有提供許多免費的影片素材，一樣可直接點選下載，不需註冊或登入任何帳號，使用時也無須標註來源，可自由的運用在網站、廣告、書籍、雜誌、應用程式……等作品當中，若想要了解更詳細的授權說明，可到網站的 License 頁面中查看。

網頁畫面：

打開網站後就可以看到圖片列表，在上方的「CATEGORIES」可展開分類目錄，點擊「FREE STOCK VIDEO」則可切換到免費影片素材列表。









點入分類後，就可以看到所有相關的圖片素材。點擊圖片或下方的「DOWNLOAD」就可以進入圖片資訊頁。





在圖片資訊頁中，可瀏覽大圖，若想要下載，需再往下滑動，點擊大大的「綠色按鈕」，就可以將圖片的原檔保存到電腦中使用，下方也有圖片的授權說明。









影片素材的部份就沒有特別分類，所有的影片都放在同一個列表下，點擊影片即可瀏覽內容。點擊「DOWNLOAD」進入影片資訊頁後，一樣點擊其下方的「綠色按鈕」就能將影片下載回來囉！