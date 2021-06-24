Life Lapse Stop Motion Maker 定格動畫製作工具（iPhone, Android）

       

防疫在家什麼沒有，時間最多！追劇追起來！遊戲玩起來！小孩罵…咳！當然有小孩、寵物的，還有要在家工作、學習的想必也還是很忙啦！那麼若你在家時間最多，，

不如來試著製作超殺時間的定格動畫如何？

「定格動畫」一般印象中都是用像是黏土、人偶或是樂高等物品來做拍攝，逐格逐格的調整角色、物品的位置，拍下一張張照片，最後再串接起來成為一部動畫，需要耐心與花費相當的時間才能完成。

當然使用的工具也會影響到拍攝的流暢度，本篇就要介紹大家這款「Life Lapse Stop Motion Maker」定格動畫製作工具，其簡化了定格動畫的製作過程，在拍攝時會將前一張照片以半透明的狀態顯示在畫面中，就算沒有準備固定腳架，也能容易掌握鏡頭的位置。

另外還能鎖定曝光度、對焦位置以及白平衡，讓每一張照片的光線可以固定，拍攝起來會更為自然。當只有一個人進行拍攝時，可透過設定間隔計時器，讓鏡頭在指定秒數自動重覆按下快門，可有效節省來回操作的時間唷！

在程式中還有為了新手們準備了許多的拍攝範例，可以從中學習各種的拍攝方法、分鏡的操作等，對定格動畫有興趣的朋友來說，是個很不錯的學習工具。免費版本只可選擇保存為 mp4 檔且有浮水印，升級 PRO 版本則可選擇儲存為 gif 格式，還能在影片中加入喜歡的音樂哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Life Lapse Stop Motion Maker
  • 軟體語言：英文, 日文……等
  • 開發人員：Bolandia Creative Inc.
  • 官方網站：https://stopmotionapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次使用需先註冊登入，可選擇使用 Google、Apple 帳號登入，也可以使用 Email 來註冊。



    正式進入程式後，在首頁就有準備一些教學說明以及範例可以參考，可看到這些定格動畫範例的拍攝過程。



    點擊「＋」就能準備開始拍攝自己的定格動畫。開始前有個使用提示，主要是跟使用者說明，鎖定曝光度與白平衡可避免照片光線不一致的問題。



    在下方就可以依需求來鎖定各項數值，也可以使用拍攝定時器或是間隔拍攝功能，若選擇間隔自動拍攝，可在拍攝定時器設定需要的秒數。



    接著就可以開始拍下快門拍攝照片，拍照後會將前一張照片以半透明的狀態顯示在畫面上，可輔助調整拍攝位置，將需要的照片都拍好後，按下右上角的「▶」就可以預覽動畫效果。



    在下方可依需求調整動畫速度、畫面尺寸、加入濾鏡、反轉或是旋轉畫面等。



    在上方則可加入背景音樂，不過這部份是 PRO 版本才可使用。



    製作完成後，點擊右上角的「保存」按鈕，就可以選擇儲存為 gif（PRO 版本功能）或 Video 影片。



    選擇「Save Video」後，動畫影片就會儲存到相簿中。



    當然，如果需要在不同的場景拍攝或是更換佈置需要花費較多的時間，也可以先將目前的專案保存下來，之後再添加新照片即可。



    Android 版本的畫面與 iOS 有些許不同的地方，但大同小異。另外，Android 在一開始進入程式與要保存所製作的影片時，會出現如右圖的畫面，只要選「Free」再按下「Continue」即可繼續免費使用

    最後更新：06-24, 2021 下午 4:30

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