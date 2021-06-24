[解謎遊戲] Cats in Time 進入時間機器，拯救所有被困住的貓！（iPhone, Android）

「Cats in Time」是一款冒險解謎遊戲，遊戲的背景故事設定挺可愛的，在遊戲中一位蒂姆教授，，

發明了一台可以穿梭在各個不同的年代並到達指定地點的時間機器，同時他也是一位貓迷，他的愛貓們在實驗室裡玩耍時不小心啟動了時間機器，迷失在不同的空間與時間之中，於是需要身為探險家的你來幫他找回心愛的貓咪們。

這趟探險將從古埃及出發，接著到達 1262 年的希臘，最後甚至還有機會穿越到未來的東京，而無論你身在何處，最重要的任務就是找到所有的貓，別忘了！貓咪是最會躲藏的，仔細的找，翻遍所有的地方將牠們送回教授的身邊吧！

遊戲的場景都設計的相當精緻，在一個場景當中設有許多的謎題機關，基本上線索都顯而易見，就端看玩家是否能將線索與機關連結起來，每個關卡都需要找到 10 隻貓咪，除此之外，還可收集到 3 塊拼圖碎片唷！

不過免費版本有遊戲關卡的限制，每個時代都只開放前兩關可以玩，若喜歡這款遊戲，可再考慮付費解鎖所有關卡，整體來說蠻有趣的，謎題不會太過困難，但又能滿足想要動動腦的挑戰慾，喜歡解謎遊戲的朋友別錯過了哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Cats in Time 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：PINE STUDIO 官方網站：http://pinestudio.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會以修理時間機器的方式來進行操作教學，與故事背景似乎有那麼一點不符合，不過沒有關係，就跟著指示來熟悉熟悉吧！左右滑動可以切換不同的視角，點擊可拉近，接著就是觀察機關上的線索來進行解謎。









完成教學同時也就修好了時間機器，但會發現原來貓咪會消失的原因竟然是！！總之，準備進入時間機器，從古埃及開始，把貓咪們一個個找回來吧！每個場景都有四個關卡，免費版本只會開放前兩個可玩。





關卡場景設計的相當好看吧！就在這場景中將貓咪們找出來，有些不躲藏的，就可以直接點擊收集，有些著會藏在機關之後，得解決了謎題才能找到牠們。









找到所有的貓咪之後就可以過關了，不過其實各年代場景主題並沒有先後順序，是可以跳著玩的，如果想先試試別的年代不同的地點，都可以直接點入挑戰哦！





每個關卡場景都設計的很美，在遊戲時都很想要一一的欣賞所有的細節，好讓人愛不釋手啊～～～