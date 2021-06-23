「喜劇港片小測驗」考題超細！沒拿 60 分別說你是星爺迷！

       

繼上回的「臺灣迷因測驗」，在 PTT 上又有另一位網友 hsin60832 做出了「喜劇港片小測驗」，將一些喜劇港片裡的經典喬段都整理出來，，

一樣利用 Google 表單製作了一個線上小測驗，如果你是星爺迷，沒拿 60 分以上真的說不過去啊！

什麼九品芝麻官、賭神、家有囍事、唐伯虎點秋香、食神等周星馳的電影，只要電影台有重播，只要有轉到，都會忍不住停下來看了一遍一遍又一遍，就算劇情內容都瞭若指掌了，對話金句也都能跟著說，還是會想再看一次，這就是星爺電影的魔力。

如果你也是這樣的星爺迷，那麼這個測驗裡的題目絕對難不倒你！題目有很經典的，也有藏得比較深的，我不敢說自己是星爺迷，但他的電影我也是看了好幾遍，一些超級經典的劇情基本上例如「阿梅所在的饅頭店叫什麼名字？」、「何夫人的房裡有什麼？」都還能回答的出來，不過有一些真的太細的像是「三叔在夢蘿家做了什麼？」、「含笑半步顛是用什麼配製而成的？」就真的沒辦法了。

不過我相信一定有人可以如數家珍的全部答對！我個人不意外的也還是只拿了 42 分😅，有興趣的朋友一起來挑戰看看吧！

 
  • 網站名稱：喜劇港片小測驗
  • 網站網址：連結太長按這裡

    • *檢查了三遍，這次連結沒有貼錯XD

    網頁畫面：

    進入網頁後，最上方先簡單回答一下年齡區段，就可以往下直接開始測驗囉！



    每個題目在右側都寫上它的分數，有些是選擇題，有些是填空題，也有需要複選的題型，大家可以一邊回答問題，一邊再一次的回想有趣的劇情。



    填空題如果不是對劇情真的很了解，要答對可不容易。



    題目不少，全數回答完畢後，在最下方按下「提交」就可以準備查看自己的分數啦！



    按下「查看分數」，就可以在下一個畫面看到得分，以及所有題目的正確答案囉！

    最後更新：06-23, 2021 上午 11:43

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。