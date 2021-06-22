「Simple Autoscroll」可調整速度的網頁自動滾動工具（Google Chrome 擴充套件）
在電腦上閱讀較長的文章時，必須使用滑鼠滾動網頁或是按鍵盤才能調整閱讀範圍，如果希望可以在不碰到滑鼠或鍵盤的情況下，，
「Simple Autoscroll」除了可預設滾動速度外，也可以在每次使用前依需求調整不同的速度，接著按下「Go」網頁就會依照指定的速度開始滾動，如果想要停止滾動，只要再次點擊工具列上的程式圖標即可。
設定速度的部份分為兩個欄位，可設定滾動的像素值與毫秒，例如預設值為每 25 毫秒滾動 5pixels，覺得這樣太慢或太快，都可以再自行調整，比方說調整為每 25 毫秒滾動 1pixles，若這樣還是太快，只要增加毫秒數就能再調慢滾動速度了，反之也是一樣，大家可以自行嘗試，找到最適合自己的速度，再將其設為預設值，之後就可以直接套用囉！
另外，在試用時覺得「Auto Scroll Chrome」這款也不錯，在自動滾動時，隨意點擊網頁任一處就能停止滾動，使用上較直覺，也有三種速度可以選用，但可惜的是它無法自訂滾動速度，若它的慢、中、快三種速度符合你的需求，那麼這款也是不錯的選擇哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Simple Autoscroll
- 軟體版本：0.75
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：21.83KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載網頁後，點擊右側的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
第2步 安裝後，記得要將「Simple Autoscroll」固定到工具列上，這樣才會方便使用。需要自動滾動網頁時，點擊工具列上的程式圖標，再按下「Go」即可。若想要停止滾動，只要再次點擊工具列上的程式圖標就能停止。
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第3步 如果覺得預設值的速度太快或太慢，都可以點擊工具列上的程式圖標來自行修改欄位數值，修改後可先試用看看，覺得是理想速度後，就可以點擊「Save as default」將其設置為預設值囉！