免費下載！「MUJI 無印風虛擬空間背景」視訊連線整個質感都提升了！

隨著三級警戒至今，相信大家在家使用視訊會議或線上學習的機會都變多了，但每次要連線時，，

都煩惱著背後的環境太雜亂，不想被一覽無遺，許多人就會選用漂亮的圖片置換背景，來解決這個問題。

之前就介紹了 IKEA 提供的免費居家佈置背景圖片給大家，這些背景圖都很好看，如果光線喬的好，還能更真的一樣。不過如果比起 IKEA 你更愛 MUJI 無印良品的空間改造風格的話，它們也同樣有推出 12 款的虛擬空間背景可以讓大家免費下載使用哦！

這些空間美圖都是 MUJI RENOVATION 空間改造企劃服務團隊的案例照片，有光線舒服的客廳、共享空間、有著整面書櫃的閱讀空間、開放的會議空間、設計簡約的客廳、舒適的臥室等，質感都相當不錯，用來當做視訊連線時的背景，可瞬間提升整個畫面的質感唷！在網頁下方還有提供 Zoom、Microsoft Teams 以及 Google Meet 的背景更改步驟，喜歡無印風的朋友可以參考看看。

網頁畫面：

開啟網頁後，往下拉就可以看到無印風的空間背景圖片。





找到喜歡的圖片後，點擊其下方的「下載」就可以在新分頁中看到大圖。





在圖片上使用滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」即可將圖片保存下來。





在網頁下方有提供 Zoom、Microsoft Teams 與 Google Meet 的背景置換方法，可參考使用。最下方則有一些使用注意事項，這些圖片僅供個人使用於視訊軟體，不可商用唷！