「うごもじ」超激動的顏文字產生器

顏文字真的很有趣，用一些符號 (๑•́ ₃ •̀๑) 就能組成一個表情，喜怒衰樂各種情緒都能表達，，

甚至再用心一點還能分好幾行作出一個大型的顏文字，不像小黃臉😀表情符號，在不同的裝置上可能呈現的圖片不同，只要是可以輸入文字的地方，顏文字都依舊能完美表現。

不過顏文字畢竟還是文字，雖然情緒可以很豐富，但一般使用下它就是靜態的，如果想要把它變得更活潑一些，可以把它們放到「うごもじ」這個網站來，就能將靜態的顏文字變成超級激動的動態 GIF 圖唷！

「うごもじ」可以將任何的顏文字都變成動態圖，還可加上不同的背景色與文字顏色，有 8 種動態效果可以選擇，小抖動、大抖動、從左右兩側滑入或從上下滑入等，可依顏文字的內容來選擇更適合的動態方式。

一般來說，產出的速度都很快，但如果是組成比較複雜的顏文字，可能就會需要比較長的產出時間，但原則上在數秒內都能完成，最後就可以直接下載 GIF 圖來使用囉！效果就像下面這幾張圖片，有興趣的朋友可以試試。







操作畫面：

開啟網站後，在「入力欄」中輸入想要使用的顏文字。





往下拉一些，在「OPTION」下就可以選擇動態效果、設定文字色與背景色。





動態效果的部份，有 8 種可以選擇。看不懂日文也沒關係，點選後就能直接在上方的圖片預覽效果。





完成後，就可以在上方點擊「GIF 生成」。





待圖片產出後，在下方點擊「ダウンロード」黑色按鈕就能將圖片保存下來，如果點擊按鈕沒反應，也可以直接在圖片上使用滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可。