HD Raindow 線上圖片取色工具，自動擷取 9 種顏色！

       

缺乏配色靈感絕對是設計人經常會發生的事，相信大家都有各自一套尋找靈感的方法，無論是使用各種線上的配色工具或是參考他人的作品，，

都有能激發個人創意的效果，不過有時候這靈感也許就藏在手邊的照片中。

下回腦袋卡住時，不妨就把照片丟到「HD Raindow」這個網站來，它是一個色票產生器，可自動並快速的從照片中取出 9 種用色並製成一組色票，提供 HEX、RGB 以及 HSL 三種色碼，點擊色票就能複製單一顏色的色碼，或者也可選擇將整組色票下載保存，之後就可以將色票放到繪圖軟體中直接取色使用，相當方便哦！

取出的 9 種顏色，你還可以先將其中不適合的顏色進行刪減，然後再行保存。整個取色的過程都在電腦端進行，照片不會被傳送到伺服器上，有取色需求的朋友可放心使用。

 
  • 網站名稱：HD Raindow
  • 網站網址：https://www.hdrainbow.com/
    •  

    網站畫面：

    開啟網站後，將欲取色的照片或圖片直接拖曳到網頁的「虛線框」中。



    接著就可以在下方看到照片，以及取色結果。下方的色票可直接點擊複製色碼，預設為 HEX，可手動改為 RGB 或 HSL 色碼。將滑鼠移動到色票上，可點擊色票右上角的「x」將不需要的色票刪除。



    點擊「Download Palette」即可將整組色票保存到電腦中。

    最後更新：06-18, 2021 下午 4:57

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