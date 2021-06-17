「NOISE & GRADIENT」超美的漸層背景產生器

       

漸層特效經常被使用在背景裡，比起單色的背景，漸層在視覺上更有豐富感，，

也有更加時尚的感覺，會使用繪圖軟體的話，可以輕易的調配出各種漸變效果，不過顏色要搭配的好看，還是需要有一咪咪的美感。

若需要漸變配色的靈感，可以到「NOISE & GRADIENT」這個網站來試試，它是一個超美的線上漸變背景產生器，預設使用 5 種顏色來做出漸變混色，按下空白鍵還可隨機取得不同的漸變效果，搭配起來都相當的漂亮哦！

顏色的部份也可以手動輸入色碼來調整成其它指定的顏色，最多可增加到 6 種顏色，當然也能視需求減少用色，另外還可加入更多的顆粒感唷！調整好的漸層背景可免費下載 1000×1000 的圖片，如果需要更大的解析度，網站也有提供付費方案，10 美元即可下載 4000×4000 的漸層圖片，提供給大家參考。

 
  • 網站名稱：NOISE & GRADIENT
  • 網站網址：https://www.noiseandgradient.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，就可以在右側看到 5 種預設的顏色，左側則是隨機產生的漸層效果。



    按下鍵盤上的「空白鍵」或是圖片下方的「ANOTHER」，就可以隨機獲得不同的漸層效果。



    在右側可以增加顏色或減少顏色，不過顏色的部份要增加或修改都需輸入色碼，沒有選色器可以用。



    調整下方的「CHAOS FACTOR」及「GRAIN FACTOR」可以增加顆粒感。



    最後點擊下方的「DOWNLOAD」即可將漸層背景保存到電腦中。若想要更高的解析度，可點擊右側的「GO PRO!」更進一步查看付費方案。

    最後更新：06-17, 2021 下午 4:48

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