「LINE 會議室」上線！不需拉群組，有連結即可加入更方便！

現在因為疫情的關係，除了學生必須在家線上上課外，許多上班族也展開了 WFH 的人生，，

因此許多以往要面對面的會議，都只能改為線上會議，除了使用 Google Meet、Zoom、Microsoft Teams……等軟體外，最近 LINE 也加入了這個戰場，推出了「LINE 會議室」新功能。

它的使用方式非常的簡便，不需要事先拉群組，只要參與的人都有 LINE 帳號即可，由其中一位成員建立會議室後，再將會議室的連結分享給其他與會的人員，大家就可以直接加入會議了。

而在正式進到會議室之前，所有的成員都可以事先選擇是否要使用虛擬人像、套用濾鏡或是更換背景，就算在家沒打扮，房間再亂都不用怕被看光光，所有都準備好後，再加入會議即可。背景的部份除了有內建 12 款圖片可選擇外，也可以使用其它手機相簿中的照片來取代。

在會議的途中，可隨時關閉自己的麥克風或影像，也可以分享自己的螢幕畫面或 YouTube 影片，用於教學也是很方便的哦！行動版及電腦版都可以使用，如果發現無法使用，請先將 LINE 更新為最新版本即可，大家可以試看看。

行動版操作畫面：

第1步 切換到 LINE 的「聊天」頁籤，點擊右上角的「攝影機」圖示，就可以「建立會議室」，所建立的會議室可保留 90 天的時間。





第2步 這邊就會生成一個專屬的連結，將連結分享給其他的與會人員，就可以等待大家加入了。按下「開始」，可預先設定背景、濾鏡或是選用虛擬人像。









第3步 設定好後，在下方選擇是否要開視訊加入會議。「確定」加入會議就代表你在 LINE 上的姓名與個人圖片都會向所有成員公開。成員越多畫面上的分割畫面就越多，點擊螢幕在下方就會出現功能按鈕，可以關閉自己的麥克風、影像或是再次調整影像背景，也可以分享自己的螢幕或 YouTube。





第4步 若要分享自己的螢幕畫面，請注意不要洩漏了自己的相關個資、隱私或密碼。





第5步 點擊左上角的選單鈕，可以切換至後鏡頭或是旋轉螢幕，也可以查看詳細的成員有哪幾位。點擊右上角的「退出」則可離開會議室。







電腦版操作畫面：

第1步 使用電腦版的話，在主視窗左側邊欄中，一樣可以找到「攝影機」的圖示，點開就是「會議室」。





第2步 按下「開始」一樣可以先設定畫面，是否要關鏡頭、麥克風，也可調整背景特效、臉部特效或是加入濾鏡，不過電腦版就無法使用虛擬人物。





第3步 進入聊天室後，下方一樣有功能按鈕可以使用，也可以分享螢幕畫面。