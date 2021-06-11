「COVID-19 防治一網通」全台疫苗接種院所地圖式查詢工具

       

前些日子日本政府所贈送給台灣的 124 萬劑 AZ 疫苗，將於 6/15 開打，同時開放「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」優先接種。

若自己或家人符合接種資格，，

就可準備預約，想要知道所在地區附近哪裡有提供疫苗接種的話，可上疾管署的「COVID-19 防治一網通」網站，進入網站就會自動依定位顯示附近周圍的接種院所，並提供詳細的地址、電話以及服務時間等，也有附上「預約網址」方便民眾在開放施打後進行線上預約。

雖然地圖類型不是太重要，但在網站上除了預設的 TGOS 地圖外，也有提供一般民眾習慣的 Google 地圖可選擇，可在網站上方自由切換，另外也可以使用縣巿別、行政區或關鍵字來搜尋，有需要的朋友可以多加利用哦！

 
  • 網站名稱：COVID-19 防治一網通
  • 網站網址：https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19
    •  

    網站畫面：

    開啟網站後，會自動定位，並在地圖上以地標顯示有提供接種的院所，右下角有說明不同顏色地標代表的意義。點擊地標就可以查看該醫療院所的相關資訊，旁邊就可以看到「預約網址」的連結。



    點下「預約網址」就可以看到相關的預約說明。註：預約方式以各接種院所為主。以下是台大醫院的預約畫面。



    在上方可使用縣巿別、行政區或是關鍵字來進行搜尋。



    地圖顯示類型則有三種可選擇，可依喜好來做切換。

    最後更新：06-11, 2021 下午 4:12

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