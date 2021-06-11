「Where is My Cat?」尋找貓咪益智解謎遊戲（Android）

家裡有養貓咪的朋友都應該有曾經找不到貓咪的經驗吧！明明很確定貓咪沒有跑出家門，但在家裡就是怎麼找都找不到，當然，，

叫也是叫不來的！常常要等到牠們睡飽了或是肚子餓了才會自己跑出來。

牠們總是可以找到很隱密的藏身之處，「Where is My Cat?」就是以貓咪的這個特性所設計的益智解謎遊戲，共有 50 個關卡，每個關卡中，貓咪都會發揮牠躲藏的功力，藏在各種奇怪的地方，玩家需翻找場景中的家具物品，收集可用的道具，想辦法將牠找出來，找到即可過關。

不過開發者大概是怕大家玩得太入迷，所以玩解謎遊戲是需要花費電力的，當電力用盡時，就要等待時間自動回復，但在這段等待的時間裡，如果你還不想休息，遊戲其實還有準備貓咪合併遊戲以及貓咪的遊戲室，可以在裡頭發現更多可愛的貓咪哦！喜歡貓貓的朋友，可以一起來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Where is My Cat? 軟體語言：英文 開發人員：SLAB 官方網站：https://slabgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Where is My Cat」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊下方的「▶」即可進入。上方是關卡列表，每一個主題中有 10 個關卡，必須一一擊破唷！當過到一個程度時，就會解鎖下方的合併遊戲。





在左上角會顯示目前的「電力」，每挑戰一關就會扣除一點，過關時不會補回，而是需等待時間自動回復。進入關卡後，就可以四處點擊翻找，看看貓咪在哪裡。





前面的幾個關卡都很簡單，找到貓咪後就可以過關囉！





後續的關卡會開始加入多個房間場景，點擊畫面左右下角的箭頭即可切換。





有時也需要使用到道具，先收集後，再從下方拖曳到場景中使用即可。另外在關卡中，可不是只有貓咪而已，如果小心碰到狗狗或其它的危險元素，都是可能會挑戰失敗的哦！





在關卡模式過到一定程度後，就可以解鎖「Meow Merge」貓咪合併遊戲，可以找到更多可愛的貓咪，玩法在遊戲中都會有詳細的教學。





「Cat’s play room」貓咪的遊戲室則可以透過購買玩具、食物來吸引各種不同的貓咪來玩，每天都可以獲得一些「銀幣」，用它在左上角的商店中就可以買到需要的物品。





購物後，到「Stuffs」裡就可以選取擺放到房間中，可擺放的地方有限，點擊綠色的「＋」即可完成擺放。









放置玩具或食物後，就可以先退出畫面，過一陣子再回來就可以看到來訪的貓咪囉！





在左上角「Menu」中的「Camera」還可以幫貓咪拍照唷！





點入「Cats」就可以查看相簿或是每隻貓咪的專屬資料夾。