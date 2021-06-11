「Where is My Cat?」尋找貓咪益智解謎遊戲（Android）

       

家裡有養貓咪的朋友都應該有曾經找不到貓咪的經驗吧！明明很確定貓咪沒有跑出家門，但在家裡就是怎麼找都找不到，當然，，

叫也是叫不來的！常常要等到牠們睡飽了或是肚子餓了才會自己跑出來。

牠們總是可以找到很隱密的藏身之處，「Where is My Cat?」就是以貓咪的這個特性所設計的益智解謎遊戲，共有 50 個關卡，每個關卡中，貓咪都會發揮牠躲藏的功力，藏在各種奇怪的地方，玩家需翻找場景中的家具物品，收集可用的道具，想辦法將牠找出來，找到即可過關。

不過開發者大概是怕大家玩得太入迷，所以玩解謎遊戲是需要花費電力的，當電力用盡時，就要等待時間自動回復，但在這段等待的時間裡，如果你還不想休息，遊戲其實還有準備貓咪合併遊戲以及貓咪的遊戲室，可以在裡頭發現更多可愛的貓咪哦！喜歡貓貓的朋友，可以一起來玩看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Where is My Cat?
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：SLAB
  • 官方網站：https://slabgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Where is My Cat」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊下方的「▶」即可進入。上方是關卡列表，每一個主題中有 10 個關卡，必須一一擊破唷！當過到一個程度時，就會解鎖下方的合併遊戲。



    在左上角會顯示目前的「電力」，每挑戰一關就會扣除一點，過關時不會補回，而是需等待時間自動回復。進入關卡後，就可以四處點擊翻找，看看貓咪在哪裡。



    前面的幾個關卡都很簡單，找到貓咪後就可以過關囉！



    後續的關卡會開始加入多個房間場景，點擊畫面左右下角的箭頭即可切換。



    有時也需要使用到道具，先收集後，再從下方拖曳到場景中使用即可。另外在關卡中，可不是只有貓咪而已，如果小心碰到狗狗或其它的危險元素，都是可能會挑戰失敗的哦！



    在關卡模式過到一定程度後，就可以解鎖「Meow Merge」貓咪合併遊戲，可以找到更多可愛的貓咪，玩法在遊戲中都會有詳細的教學。



    「Cat’s play room」貓咪的遊戲室則可以透過購買玩具、食物來吸引各種不同的貓咪來玩，每天都可以獲得一些「銀幣」，用它在左上角的商店中就可以買到需要的物品。



    購物後，到「Stuffs」裡就可以選取擺放到房間中，可擺放的地方有限，點擊綠色的「＋」即可完成擺放。



    放置玩具或食物後，就可以先退出畫面，過一陣子再回來就可以看到來訪的貓咪囉！



    在左上角「Menu」中的「Camera」還可以幫貓咪拍照唷！



    點入「Cats」就可以查看相簿或是每隻貓咪的專屬資料夾。

    最後更新：06-11, 2021 上午 11:53

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。