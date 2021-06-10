「Video to Pic」可從影片、Live Photo 中取出高畫質照片（iPhone, iPad）

自從有了智慧型手機後，大多數的人都習慣用照片或影片來記錄生活，其中動態影片可以捕捉到的畫面比靜態的照片更加生動，，

尤其是在拍攝小孩或寵物的時候，影片總能記錄下更多精彩的瞬間。

不過若要分享的話，還是以靜態的照片比較容易傳送，而且回顧起來也比較直接，這樣的話，我們可以考慮利用「Video to Pic」這款 App，將影片中的特定片段擷取出來直接變成靜態的照片，而且它取出的照片畫質相當不錯，在網路上分享已綽綽有餘。

除了影片外，也可以從 Live Photo 中取出照片，而選取照片的方式有很多種，可直接在時間條上拖曳到需要的影像位置，也可以直接列出其中一個區段的所有畫面，並可調整要取出的每秒幀數（FPS），另外也可以在播放影片的過程中，隨時按下快照，將特定的畫面保存到相簿中。預設保存為 PNG 圖檔，若有需要也可改為 JPG 格式唷！

程式可免費下載使用，保存的照片不會有浮水印，操作十分簡單，有需要的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Video to Pic 軟體語言：英文,越南文 開發人員：Vinh Nguyen Van 官方網站：https://kentechai.com/contacts/vncontact.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Video to Pic」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式按下「OK」給予相簿的讀取權限後，就可以在清單中看到相簿裡所有的影片及 Live Photo 了。





選擇想要使用的影片或 Live Photo 後，就可以在下方拖曳時間條，選取想要的畫面，可再進一步使用下方左右兩側的「Pre Frame」及「Next Frame」微調選取。





或者也可以點擊最下方的「<<」或「>>」展開一段區間內的所有畫面，可更方便保存多張照片。





在時間條的左側點擊「30 FPS」可展開 FPS 選單，可視需求來做修改。另一邊的「PNG」則可改成保存 JPG 格式哦！





找到想要保存的影像後，就可以點擊下方中間的「下載」按鈕，即會自動保存到手機的相簿中，也可以在程式內建的相簿中找到。





如果你想先看看影片內容，再決定要不要擷取的話，可在下方切換到「Instant Play」就能播放影片，並可在播放的時候，點擊左側的「快照」按鈕，直接拍下目前播放的影像。或也可以點入編輯工具，用前述的方式來挑選需要的影像。