日文 50 音一直都背不起來嗎？「紳士的日語 50 音」派日系少女來陪讀！（iPhone, Android）

       

要學會日文 50 音，除了死記硬背外，也可以透過字源來輔助增強字音字形的記憶，，

但是否學了好一陣子了，這平假名、片假名在你眼裡還是跟鬼畫符一樣呢？這邊有一款專為男士們所設計的「紳士的日語 50 音」App，派出了六位日系少女要來陪讀，應該也許可以大幅的提升你們的學習效率與意願吧！

「紳士的日語 50 音」是由 HandsomeBoy 海參鮑魚所開發的日語學習 App，以往也介紹過不少他們家推出的外語學習遊戲，透過趣味的方式結合日系漫畫角色，幾乎所有旗下的 App 都廣受好評唷！而本篇要介紹給大家的，就是以男士為目標族群的日文 50 音遊戲，在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載得到。

在程式中有提供所有 50 音的平假名、片假名、羅馬拼音與真人語音，可進行自主學習。當覺得學習的差不多時，就可以進入「挑戰」模式，裡頭共有六位日系美少女，每位少女負責 2 個關卡，透過與少女對戰來進行 50 音的測試，反覆的挑戰可激發男士們的勝負慾，相信記熟日文 50 音絕對指日可待！

美少女們個個都很有造型，應該是絕大多數男士們會喜歡的口味，除了學校的制服外，還有機會可以解鎖更多不同的服裝，可滿足各種的想像唷！另外設置了多種不同的「動作」，當學習感到疲乏時，還有可以用來轉換一下心情，喜歡日系漫畫少女的朋友，不妨來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：紳士的日語 50 音
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：HandsomeBoy 海參鮑魚
  • 官方網站：https://www.facebook.com/aria2015123/
  • 軟體性質：iOS 為付費軟體 NT$33 / Android 為免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    點擊下方的「進入」即可進入教室，老師會與你對話一陣子，點擊畫面就可以推進。



    對話完畢就可以開始使用，「50 音」這邊就有提供所有的 50 音，可依序學習，點擊右側的「喇叭」可聽發音。



    當覺得背熟了之後，就可以進入「挑戰」，由少女們來進行把關。在下方點入「Lv.1」從第一關開始吧！



    在第一次進入挑戰時，老師也會出來說明一番。之後就可以點擊右下角的「攻擊」，會連出三道題目，視回答的狀況就可以對少女進行攻擊，當然她也會反擊，就看誰撐得久。



    當成功擊敗少女後，就可以依表現獲得金幣唷！



    金幣之後可到首頁的「購買」中用來強化各項能力，或是購買道具，提高自己在對戰時的勝率。



    如果想要挑戰更進階的關卡，Android 版本可觀看廣告來個別解鎖。



    當挑戰到有點累的時候，可點擊上方的「動作」讓少女做出各種指定的動作表情。若有解鎖不同的造型服飾則可在「服裝」中做更換哦！

    最後更新：06-10, 2021 下午 2:30

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