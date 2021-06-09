這情境太搞怪！可能只有 1% 的人會需要用到的「看護師免費圖片素材」

在日本護理師稱為「看護師（かんごし）」，這個「看護師免費圖片素材」就是以護理師為主的免費圖庫，不過由於情境十分的搞怪，，

連站長都自己說了，這大概是只有 1% 的人會需要用到的圖片素材，不過只要能滿足那 1% 的愛好者，也就足夠了。

網站上所有的圖片素材都可以免費下載，並且皆有提供大、中、小以及手機桌布 4 種尺寸可選擇，直接點擊就能下載無需登入註冊或其它的步驟，下載的圖片皆可免費使用於個人與商業用途，不過在一些情況下則是禁止使用的，例如違返公共秩序與道德、出售圖像或是嚴重損害模特兒的形象等，在網站上都有清楚的說明，只要是正常使用下是不需擔心的。

圖庫的圖量並不多，只有近 70 張左右的圖片可供下載，在網站上大致將圖片分類為室外、醫院、看護師、病患四大類，可方便使用者更精確的找到需要的圖片素材，但這些圖片的情境設定真的都很妙，一般大概很難有機會使用，做梗圖的話，倒是很適合，有興趣的朋友可以一起來看看。

網站畫面：

進入網站看到主視覺圖，就知道這圖庫有多不正經了吧！





往下拉一些就可以看到圖片分類，可切換分類來篩選適合的圖片。





點入想要的圖片素材後，在右側就可以選擇要下載的圖片尺寸，圖檔格式為 JPG。