「Couple Widget」可放置在桌面的＂愛的日子＂計算器（iPhone, iPad）

「Couple Widget」是一款專屬情侶的＂愛的日子＂計算器，只要輸入兩人在一起的日子，它就會自動計算出在一起的總天數，，

還會在程式內建的日曆中標示出各種紀念日，例如一個月、第 100 天、第 200 天或是一週年等，連同兩人的生日也會在日曆中呈現，可在其中寫下慶祝計劃或是將當天發生的事都記錄下來，未來回頭再翻閱時，肯定滿滿的回憶都會湧上心頭。

除了可以在主程式中查看使用外，它也有提供桌面小工具可以使用，大、中、小三種尺寸可任意選用，而且每一個小工具都可以設定不同的背景圖、字型、小圖示，還可修改文字顏色等，放置在桌面隨時都能查看。

另外，還有一個是可以顯示倒數計時至另一半生日的小工具，如果擔心自己會忘記對方生日的話，就可以選用這款小工具到桌面上提醒自己。無論是程式的介面還是小工具的樣式，看起來都很舒適，有需要的朋友可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Couple Widget 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：QUANG VU MINH 官方網站：https://couple-widget.web.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Couple Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用需先填入兩人在一起的日子，點擊「你的周年紀念日」就可以喚出下方的滾輪日期選單。





接著可以放入兩人的照片、填入名字、生日與性別後，按下按鈕即可完成設定。





在下方可切換到「日曆」，點擊特定日期就可以添加活動，在日曆上特別的日子會標示紅點，可寫下一些慶祝計劃或是記錄當天的心情，支援放置照片哦！





在下方切換到「□」可看到三種尺寸的小工具，點擊後可選擇「編輯小部件」。





小工具可以自訂背景，單色、漸變色或照片，照片的部份內建有多款不錯的情境圖可選擇，也可以從自己的相簿中選用照片，下方還有多種字型、文字顏色、心圖標等項目可自訂。









接著到桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」選擇「Couple Widget」。





找到想要的小工具尺寸後，就可以「加入小工具」。之後在桌面就能隨時看到兩人交往的天數囉！除了做為交往天數的紀錄外，也可以改成結婚的天數紀錄哦！