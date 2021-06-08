「Couple Widget」可放置在桌面的＂愛的日子＂計算器（iPhone, iPad）

       

「Couple Widget」是一款專屬情侶的＂愛的日子＂計算器，只要輸入兩人在一起的日子，它就會自動計算出在一起的總天數，，

還會在程式內建的日曆中標示出各種紀念日，例如一個月、第 100 天、第 200 天或是一週年等，連同兩人的生日也會在日曆中呈現，可在其中寫下慶祝計劃或是將當天發生的事都記錄下來，未來回頭再翻閱時，肯定滿滿的回憶都會湧上心頭。

除了可以在主程式中查看使用外，它也有提供桌面小工具可以使用，大、中、小三種尺寸可任意選用，而且每一個小工具都可以設定不同的背景圖、字型、小圖示，還可修改文字顏色等，放置在桌面隨時都能查看。

另外，還有一個是可以顯示倒數計時至另一半生日的小工具，如果擔心自己會忘記對方生日的話，就可以選用這款小工具到桌面上提醒自己。無論是程式的介面還是小工具的樣式，看起來都很舒適，有需要的朋友可以參考看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Couple Widget
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：QUANG VU MINH
  • 官方網站：https://couple-widget.web.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Couple Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用需先填入兩人在一起的日子，點擊「你的周年紀念日」就可以喚出下方的滾輪日期選單。



    接著可以放入兩人的照片、填入名字、生日與性別後，按下按鈕即可完成設定。



    在下方可切換到「日曆」，點擊特定日期就可以添加活動，在日曆上特別的日子會標示紅點，可寫下一些慶祝計劃或是記錄當天的心情，支援放置照片哦！



    在下方切換到「□」可看到三種尺寸的小工具，點擊後可選擇「編輯小部件」。



    小工具可以自訂背景，單色、漸變色或照片，照片的部份內建有多款不錯的情境圖可選擇，也可以從自己的相簿中選用照片，下方還有多種字型、文字顏色、心圖標等項目可自訂。



    接著到桌面長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」選擇「Couple Widget」。



    找到想要的小工具尺寸後，就可以「加入小工具」。之後在桌面就能隨時看到兩人交往的天數囉！除了做為交往天數的紀錄外，也可以改成結婚的天數紀錄哦！

    最後更新：06-08, 2021 下午 4:18

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。