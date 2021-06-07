Climb Fling 輕鬆逗趣的攀岩遊戲，一不小心也是會斷手斷腳的！（iPhone, iPad）

在這段長期抗疫的期間，不能外出走走、出門運動或是與親朋好友相聚，一定會讓人心情有一些鬱悶，，

但想到前線的醫護、防疫人員都那麼的辛苦，我們一般民眾要做的只是待在家儘可能的少出門而已，到底有什麼做不到的，就覺得沒那麼悶了。

如果真的很悶，就來一起玩玩這款「Climb Fling」輕鬆逗趣的攀岩遊戲吧！雖說是攀岩，但它的玩法實際上是靠「投擲」來進行，玩家只要反向拖曳就能控制力道與方向，放手後遊戲中的主角就會向上拋飛，只要過程中有觸碰到任何的支撐點，就能停下來，但若無法抓住，就只能重頭來過。

在關卡中必須收集「笑臉」，最後攀爬到終點即可過關，累積「笑臉」的數量，就可以解鎖新的造型，也許是帽子、也許是頭像，也有可能是身體，隨著解鎖的造型越多，玩家就有更多可以挑選的角色。

不過在關卡中的敵人可不只有自己的「投擲」技術，還會有炸彈在一旁，不小心碰到就可能會失去手腳，但是別擔心，只要沒有墜落，就算斷手斷腳也還是可以繼續攀高！有興趣的朋友可以來挑戰看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Climb Fling 軟體語言：英文 開發人員：Korigame Ltd 官方網站：https://korigame.itch.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Climb Fling」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就從第一關直接開始！反向拖曳就能拉出白色的參考線，放手後角色就會拋出，有成功觸碰到支撐點，就會自動抓住，最後抓到終點的鈴噹即可過關。









在關卡中要收集「笑臉」，也要小心其它的一些機關障礙，像是炸彈除了會將角色彈飛外，也有可能手或腳會被炸斷，但只要有抓緊支撐點，都可以繼續玩下去。另外也會出現其他的路人來干擾你的前進哦！





只有不小心掉落，才會結束遊戲，該關卡必須重頭來過。





當「笑臉」累積的數量足夠時，就可以解鎖新的造型，在更衣室裡可以自由的組合喜歡的角色造型哦！