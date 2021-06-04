EnChroma 線上色盲快速檢測工具，小小孩可改用圖形檢測！

大部份的健康檢查裡都會有關於眼睛的檢查項目，其中通常都有色盲的檢測，會拿一些花花的色盲檢查圖讓我們回答所看到的數字，，

用不同配色來測試是否有任何色覺的異常。

「EnChroma」是一個國外專門為有色覺缺陷的人提供特殊眼鏡的公司，可依不同的色盲類型製作特殊眼鏡，戴上後就能進行色彩的校正，讓有色盲的朋友也能看見真實的色彩。在它們的網站上就有提供免費的色盲線上檢測工具，如果你自己或是想讓家中的小朋友也檢查看看的話，可以一起來試試。

成人或超過 10 歲的小朋友，使用的是「數字模式」，依在檢查圖中所看到的數字來作答，而針對還沒有數字概念的小朋友則可改用「圖形模式」，會使用 □、○、△ 來取代數字，看不懂數字一樣可以進行測試。每回檢查的過程大概需要 2 分鐘的時間，回答完畢就能知道自己是否有色覺方面的缺陷，以及缺陷的程度囉！

網站畫面：

開啟網頁後，可直接點擊「Start the Test」開始測試。若是看不懂數字的小朋友，則可點擊「kids color blind test」切換到另一個測試頁。





在圖中看到什麼數字，就使用右側的數字按鍵來作答，不知道是什麼數字或是沒看到任何東西的話，則可點擊「Unsure」或「Nothing」。





每題的回答時間是有限制的，如果太久沒回答就會顯示如下圖，必須做出回答才能再繼續下一題。





答完所有的題目後，點擊下方的「No, thanks. Continue to test result.」就可以看到測試結果。但如果你想備份測試結果的話，可輸入 Email 然後按下「VIEW RESULTS」，網站就會將測試結果寄送到你的 Email 信箱囉！





在最後就能看到你的測試結果了。





如果是小朋友要做測試，在首頁點擊「kids color blind test」後，就可以切換到下面這個網頁，點擊左側 Shape Mode 的「TAKE THE TEST」即可進入測試。





按下「Start Test」即可開始測試。





圖形模式就是將檢測圖中的數字變成了簡單的圖形，一樣使用右側的按鈕來回答即可，回答完畢就可以看到測試結果。