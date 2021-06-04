「IKEA 虛擬美圖背景」免費大放送！視訊會議、線上學習不怕雜亂背景曝光！

因為疫情的關係，學生都改在家線上學習，除了讓爸媽們手忙腳亂要幫忙準備設備與設定外，，

也讓許多在家只想穿內褲的爸爸、在家沒打扮的媽媽或是自己混亂沒整理的房間都意外的曝了光！相信在家線上學習或視訊會議的朋友，應該都多少鬧了不少的笑話吧？

其實視訊軟體中大多都有置換虛擬背景的功能，只要使用圖片來取代背景，就不用擔心家中的背景被看光光了。為了要讓虛擬背景看起來更像真實，世界知名的居家品牌 IKEA 宜家家居就提供了 12 款不同情境的「虛擬美圖背景」，開放讓大家免費下載使用哦！

有一整面的書櫃牆、工業風的書房、有質感的廚房、童話般的鄉村風客廳、看起來超療癒的臥室等不同情境主題，直接點擊就能下載保存，網頁下方還有貼心附上 ZOOM、Microsoft Teams PC 及 Microsoft Teams Mac 的虛擬背景設定教學，有需要的朋友可以照著步驟就能快速完成設定囉！

網站名稱：IKEA 虛擬美圖背景 網站網址：https://www.ikea.com.tw/zh/ikea-virtual-background

網頁畫面：

開啟網頁後，往下拉就可以看到 12 款不同的情境圖片。





點擊圖片下方的「下載」即可在新分頁中看到大圖。





接著使用滑鼠右鍵「另存圖片」就能將圖片保存到電腦中。





如果不知道怎麼設定，在網頁下方就有 Zoom、Microsoft Teams PC 及 Microsoft Teams Mac 的設定教學，可以參考它的說明就能完成設定囉！