「IKEA 虛擬美圖背景」免費大放送！視訊會議、線上學習不怕雜亂背景曝光！

       

因為疫情的關係，學生都改在家線上學習，除了讓爸媽們手忙腳亂要幫忙準備設備與設定外，，

也讓許多在家只想穿內褲的爸爸、在家沒打扮的媽媽或是自己混亂沒整理的房間都意外的曝了光！相信在家線上學習或視訊會議的朋友，應該都多少鬧了不少的笑話吧？

其實視訊軟體中大多都有置換虛擬背景的功能，只要使用圖片來取代背景，就不用擔心家中的背景被看光光了。為了要讓虛擬背景看起來更像真實，世界知名的居家品牌 IKEA 宜家家居就提供了 12 款不同情境的「虛擬美圖背景」，開放讓大家免費下載使用哦！

有一整面的書櫃牆、工業風的書房、有質感的廚房、童話般的鄉村風客廳、看起來超療癒的臥室等不同情境主題，直接點擊就能下載保存，網頁下方還有貼心附上 ZOOM、Microsoft Teams PC 及 Microsoft Teams Mac 的虛擬背景設定教學，有需要的朋友可以照著步驟就能快速完成設定囉！

 
  • 網站名稱：IKEA 虛擬美圖背景
  • 網站網址：https://www.ikea.com.tw/zh/ikea-virtual-background
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，往下拉就可以看到 12 款不同的情境圖片。



    點擊圖片下方的「下載」即可在新分頁中看到大圖。



    接著使用滑鼠右鍵「另存圖片」就能將圖片保存到電腦中。



    如果不知道怎麼設定，在網頁下方就有 Zoom、Microsoft Teams PC 及 Microsoft Teams Mac 的設定教學，可以參考它的說明就能完成設定囉！

    最後更新：06-04, 2021 下午 5:16

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。