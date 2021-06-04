來「Squaredance」跳個彩色方塊舞！滑塊合併益智遊戲（iPhone, Android）

「Squaredance」是一款很花腦筋的滑塊合併益智遊戲，在各種奇形怪狀的關卡空間中，玩家需同時移動多種不同顏色的方塊，，

想辦法將兩種相同顏色的方塊合併在一起，最終將所有方塊都清除才能過關。

遊戲已設計超過 100 個關卡，每個關卡都有一個主題名稱，像是一開始的前幾個關卡都算是教學關，開發者就透過關卡名稱來指引玩家進行遊戲，第一關的「about joining colors」就先引導玩家將方塊合併，第二關的「about moving everything at once」則是告訴玩家所有的方塊都會同步移動，然後透過開胃菜來讓玩家們試試水溫，逐步的增加關卡謎題的難度。

在關卡中沒有步數或時間的限制，玩家可以盡情的移動，萬一不小心走入了鬼打牆的境界，也只要輕輕一點就能重新來過，真的卡關時還能透過觀看廣告來取得解答步驟，帶著你一步步走向終點。

除了關卡的空間會有不同的變化外，也會陸續的加入很多不同的機關，擋路的「黑方塊」、會割傷方塊的大「X」、方塊鎖、各種移動障礙等，越玩越燒腦、玩都玩不膩唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Squaredance 軟體語言：英文 開發人員：Philipp Stollenmayer 官方網站：https://www.kamibox.de/squaredance 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每進入一個關卡就可以看到關卡的主題，點擊畫面任一處即可進入挑戰，在畫面上滑動就能控制方塊移動，合併同色方塊即可過關。









當畫面上有多個方塊時，每次的移動所有方塊都會同步移動，就像在跳舞一樣，你前進一步、我後退一步。





慢慢的，方塊的顏色會越來越多，或是陸續的加入新的元素，讓謎題越來越有挑戰性！









如果在關卡中看到「X」或是帶刺的「X」方塊，就要特別小心，方塊一旦碰到就會被擊爆而失敗。





若卡關時，可點擊任一處喚出選單，點擊中間的按鈕，觀看廣告後，就可以在下方獲得步驟提示了。