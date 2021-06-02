[免費看] 國家圖書館提供上百部國內外電影、動畫片、紀錄片，在家防疫不無聊！

       

隨著在家防疫減少外出的時間越長，難免大家的警戒就會越來越放鬆，但現在我們並沒有放鬆的本錢，，

在情況還尚未明朗之前，大家還是要提高警覺，避免群聚，外出購物快去快回，口罩戴起來、酒精也給它噴起來！一起加油堅持下去！

但待在家真的很無聊對吧！如果不知道要做什麼的話，可以上國家圖書館的「公共圖書館區域資源中心電影院」來一起在線上看電影唷！在網站上目前有 150 部國內外的電影、動畫片、紀錄片可以觀看，只要你有全台各縣巿的公共圖書館讀者證就能登入線上看。

影片數雖然不算多，但全都可免費看，除了有台灣的國片外，還有其它的亞洲片、歐美片可選擇，小朋友的話也有一些動畫片可以看，不過因為近期網站增加了同時上線觀影的人數限制，如果目前人數已滿，就必須等有人離場退出後才能再加入觀看，所以其實也不是想看就能看到，有興趣的朋友可上去碰碰運氣囉！

 
  • 網站名稱：公共圖書館區域資源中心電影院
  • 網站網址：https://www.ncl.app.visionmedia.com.tw/video
    •  

    網頁畫面：

    進入網站後，就可以在首頁看到一些最新電影、熱門影片等，在上方則可直接切換到有興趣的影片分類。



    點入分類後，還有更多細項分類可以篩選。



    點入想看的電影，就可以點擊「播放正片」，下方還有電影的相關介紹。不過在這之前得先登入全台各縣巿圖書館的讀者證唷！



    如果登入後，點擊「播放正片」出現「授權數量不足」的話，就代表目前線上觀影人數已滿額，需等有人離場之後才能加入播放了。



    下回也可以先登入帳號後，點擊「資源中心」就能查看是否還有觀看名額可以使用囉！（吼唷！80 名真的太少了啦～～～）

    最後更新：06-02, 2021 下午 4:44

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