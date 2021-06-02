「noFriend」一個沒有朋友的社群平台，來這裡無壓力的暢所欲言吧！（iPhone, Android）

       

網路上的社群平台多得不勝枚舉，想要使用的話，基本上都需要建置一個專屬的帳號，，

無論是發文還是留言皆會留下你個人的足跡，如果上頭又有自己的家人朋友，很多話就會變得很難說出口，就像喉嚨卡了個什麼東西，讓人無法暢所欲言。

因此「noFriend」就誕生了，它是一個沒有朋友的社群平台，在這裡，只有你的字能代表你，沒有特定的暱稱也沒有大頭貼置換的功能，全都是由系統每天隨機發配，你不知道其他人是誰，其他人也不會知道你是誰，而且沒有加好友的功能，每個人都可以沒有壓力的說出自己想說的話，但開發者強調作為人的發言禮貌及道德依然是需要的哦！

程式的介面很單純，打開來就能看到最新的發文，喜歡的就給個愛心，有同感的就留個言互動一下，只想看看別人抒發的心情其它什麼都不想做也沒問題，是一個很輕鬆自在的環境。

雖然每天的暱稱都會更換，不過只要是你所發的文都還是可以在自己的文章清單中看到，有人給你愛心或是留言時，除了會即時通知外，也會將訊息保存在程式的通知清單裡，可以隨時查看或是回顧。

另外所有的使用者都可以加入「頭銜共編」的行列，可分別建立形容詞與名詞，之後就有機會被使用在暱稱的組合之中，越有創意、越搞怪就越好玩唷！如果你正愁著沒有一個可以放鬆說話的地方，就到「noFriend」來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：noFriend
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：noFriend
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟時會有簡單的介紹，點擊「下一步」再點擊「開始」。



    接著點擊「進入」，需要使用 Email 來進行驗證。



    輸入 Email 後，程式會寄送一封 mail 到你的信箱中，裡頭會有一組密碼，將該密碼輸入後，按下「完成」就能正式進入程式了。



    點入感興趣的發文，可以查看其他人的留言，或是在下方留言給對方。



    點擊「❤」可給對方一個愛心，如果感想太多的話，也可以轉載別人的發文，加上自己的文字再發一篇新的貼文。點擊「＋」可收藏貼文，在「…」更多選單中，可隱藏、封鎖或是檢舉貼文。



    在上方則有一些篩選標籤可以使用，點擊「…」還可以看到更多，也可以使用關鍵字來搜尋相關的發文哦！



    點擊右下角的「筆」則可新增自己的貼文。貼文內容除了文字外，也可以加入圖片或照片。



    如果有人給你愛心或是留言，就可以在右上角的「鈴噹」中查看記錄。



    點入左上角的「貓臉」可展開左側選單，在這邊可以查看自己的所有發文，或是收藏的貼文。點入「頭銜共編」的話，就可以自己建立一些形容詞或是名詞，就有機會被用在每天隨機的暱稱中唷！

    最後更新：06-02, 2021 上午 11:53

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