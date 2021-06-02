Corocco Truck 畫風逗趣的日本物理動作益智遊戲（iPhone, Android）

「Corocco Truck」是一款畫風十分逗趣的物理動作益智遊戲，在遊戲中有兩位主角，一位是 Norio，，

他是一個很隨性自在的人，總是在前往辦公室的路上進入了冥想時間而倒在半路上，於是得依靠玩家扮演的另一位主角 Corocco 來把 Norio 帶進公司。

但 Corocco 並不是人，而是一顆圓滾滾的石頭，玩家需透過調整手機的左右傾斜角度來控制石頭滾動的方向，在關卡中想辦法收集星星的同時，也要將路倒的 Norio 擺上推車，然後一路推往終點才能過關。

遊戲的關卡數並不多，只有 20 個關卡，但是想要全破關可沒那麼簡單，因為它的操控方式為遊戲增加了許多的難度，在關卡裡設置了各種不同的機關與障礙都可能需要反覆的挑戰與嘗試，如果耐心不足，真的很容易因為受挫而放棄唷！

不過整體來說是一款蠻有趣又燒腦的遊戲，配樂也蠻可愛的，想要挑戰自己耐心極限的朋友，可以來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Corocco Truck 軟體語言：英文 開發人員：USAMI KENZO 官方網站：http://b.i-tach.com/?p=870 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後不囉嗦，直接就是關卡地圖。點入「1」從第一關開始挑戰吧！





這邊會有簡單的遊戲介紹，按下「OK」後即可進入關卡。





Corocco 的表情超級厭世的，看了就想笑 XD。接著試試看將手機向左或右傾斜角度，Corocco 就會跟著移動方向囉！先讓它去收集星星。





哎呀！看到路倒的 Norio 了！將他推著走吧！





推上推車後，再一路往前推過終點即可過關。











在關卡中會陸續加入各種的機關與障礙，想要過關真的需要很有耐心，我個人原本是卡在第五關怎麼試都過不了，最後耐心用盡而放棄，不過隔天再嘗試時就一次過關了！原來還是需要一點運氣的是吧！









要是不小心將自己困住了，可點擊右上角的「Retry」重新來過。