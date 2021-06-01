「Origami 兒童摺紙藝術」上百種摺紙 Step by Step 教學（iPhone, iPad）

在學習摺紙的過程中可以鍛鍊手指與眼睛的協調性，提高專注力，發展創造力、想像力與培養圖像思考的能力，，

在完成摺紙後，還能獲得滿滿的成就感，並且完成的作品還可以拿來玩，是一種非常適合給小朋友打發時間的活動。

「Origami 兒童摺紙藝術」這款 App 中，就收錄了十多種有趣的摺紙分類，包含飛機、恐龍、動物、昆蟲、武器、女孩、魚、花、鳥、船等，每一個分類下都有數十種的作品可以選擇製作，無論男孩還是女孩，大人還是小孩都可以找到適合的摺紙選項。

每一個摺紙作品都有使用「★」數來標示出它的難易度，在幫小朋友選擇時，可以做為參考，難度高的可能就需要家長多一點的協助囉！在程式中都有相當詳細的步驟教學，只需要準備好正方形的色紙，或使用其它的紙張，就可以開始跟著摺紙了，步驟圖解的部份算是蠻容易理解的，不用擔心會看不懂哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Origami 兒童摺紙藝術 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：弦芳 梁 官方網站：https://fastkit.cn/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Origami 兒童摺紙藝術」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以看到分類列表，種類很多，男孩、女孩、大人、小孩都可以找到想做的唷！





點入即可看到作品列表，下方標示的「★」數就代表難易度。點入即可一步步跟著摺囉！