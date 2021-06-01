「防疫資訊站」全國快篩站、確診資訊、最新消息便利查！（Android）

       

經過了大家前兩週的努力待在家減少人與人的連結後，這兩天在確診數上已經可以看到一些成效，，，

但還是不能太掉以輕心，必須繼續堅持住，一起對抗這難纏的病毒！

而政府為了讓有症狀、有接觸史等疑慮的民眾可以前往快篩，全台各縣巿都有設置一些快篩站，不過資訊分散不容易查詢，之前原本是專門提供「口罩資訊地圖」的 App，就升級改版成了「防疫資訊站」，要讓有需要的朋友，可以更輕鬆的獲得完整的資訊。

在 App 裡除了原本就有的「口罩地圖」仍然保留服務外，新增了「全國快篩站」可供查詢，可透過縣巿來篩選出相關的快篩站資訊，包含每日的限額、排隊或預約方法、開放的時間、電話、地址以及服務對象等，部份還有提供線上預約的連結，查詢起來相對容易許多。

另外還整理出確診資訊以及疾管署最新公佈的新聞稿，並增加了「實聯掃描」的功能，不過在使用測試時發現，掃 QR Code 的部份目前似乎有點小問題，掃描後會出現「未支援此格式」的訊息，但不確定是程式的問題還是手機的，如果有掃碼需求的話，還是建議先參考其它條碼掃描器哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：防疫資訊站
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Jarvis Lin
  • 官方網站：https://jarvislin.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「防疫資訊站」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，在上方即可看到最新的確診統計資訊，下方則有四個主要查詢功能，包含新聞稿、全國快篩站、口罩地圖以及實聯掃描。



    「全國快篩站」的部份，可在上方使用縣巿來做篩選，可查到該縣巿範圍內所有設置的快篩站資訊。



    「口罩地圖」的部份一樣可以在地圖上快速查詢各藥局的庫存狀況，不過目前盒裝很容易購得，似乎就比較沒有查詢的需求了。



    「實聯掃描」就是 QR Code 掃描器，測試掃了一下行政院新聞中心的實聯制 QR Code 就出現了「未支援此格式」的訊息，無法使用。不過若拿來掃網址的 QR Code 開網頁的速度倒是很快！

    最後更新：06-01, 2021 下午 12:01

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