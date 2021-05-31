這樣做！將「條碼掃描器」放在鎖定畫面，掃碼更快速！（Android）

現在因為防疫實聯制的關係，幾乎到任何商店、巿場都需要填寫聯絡資料或是掃實聯制 QR Code，如果你手機的原生相機無法掃條碼，，

不過每次掃條碼都得解鎖手機再打開 App，雖然也是幾秒鐘的時間而已，但若可以更快速的話，應該會感覺更方便吧？如果你跟我一樣也想節省那幾秒鐘的時間，這邊有兩個方法介紹給大家。

第一種是直接修改鎖定畫面左、右下角的快捷鍵，原本這兩個快捷鍵通常都是預設「電話」與「相機」，可到手機設定中的「鎖定螢幕」去做調整，將其中一個改成啟動條碼掃描器即可，不過這個方法必須看你的手機是否有支援相關功能的調整。

如果無法修改鎖定螢幕的快捷鍵，又或想保留原本的快捷功能的話，可以參考另一個方法，那就是安裝「Buttons remapper」這個 App。它可以讓使用者重新定義手機的實體按鈕功能，所以你可以指定用「音量增強鍵」、「音量降低鍵」等按鈕來啟動需要的條碼掃描器 App。

有點可惜的是它還是必須先解鎖螢幕後，按實體按鈕才會執行動作，不過應該比解鎖後，還要去尋找、開啟 App 來說，再快上一點，對不擅長操作手機的長輩來說，這樣的方法也許會讓他們掃條碼更加容易吧？提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Buttons remapper 軟體語言：英文 開發人員：Irishin 官方網站：https://irishinapps.wordpress.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Buttons remapper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

修改鎖定螢幕快捷鍵的方法：

第1步 在鎖定畫面的左、右下角一般都是預設放置「電話」與「相機」功能，以三星手機為例，到手機的「設定」點入「鎖定螢幕」。（每個手機廠牌的設定路徑可能不同，可善用設定搜尋功能，使用關鍵字來查找。）





第2步 在功能選單中找到「捷徑」，然後選擇想要修改的捷徑位置。例如我想把左側「電話」的位置拿來用，就點入「左側捷徑」。





第3步 在 App 選單中找到要替換的 App 後，就完成設定囉！下回打開鎖定畫面，就可以直接從左下角滑動開啟指定的 App 了。







Buttons remapper 的使用方法：

第1步 安裝後開啟，先點擊打開指示的開關，然後點擊「CONTINUE」會引導到「協助工具」的設定畫面。





第2步 點入「已安裝服務」，再打開「Buttons remapper」。（不同廠牌手機，設定畫面可能不同。）





第3步 將右上角的開關開啟後，點擊「允許」提供所需的權限。





第4步 回到程式後，點擊右下角的「＋」，然後選擇「Short and long press」。





第5步 點擊「Volume +」可選擇其它的按鍵。





第6步 接著點擊「Recent apps」，點入選單最下方的「Other…」。





第7步 選擇「Open app」，然後找到要開啟的 App。





第8步 最後按下「OK」就完成設定囉！以此範例來說，之後只要解鎖螢幕後，按一下音量降低鍵就可以直接開啟條碼掃描器了。





第9步 如果想要修改成「長按」的話，只要勾選「Long press」即可，還可設定長按的秒數唷！