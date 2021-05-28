「One Shutter」專屬於你的照片日記，為在家的日子留些紀錄吧！（iPhone, iPad）

如果感覺到日子一成不變，就每天拍照張，為生活添加一點儀式感吧！每天留下一個值得紀念的畫面，，

無論是拍小孩、寵物、小盆栽、自拍，或是其它任何對自己有意義、感興趣的畫面都可以。

但若只是單純的拍照，好像還是少了那麼點感覺對吧！其實只要搭配像「One Shutter」這樣的照片日記 App，感受就會大大不同！它是一個專屬於個人的照片日記，不需註冊帳號，也沒有繁雜的社群功能，每天就只收藏一張照片，讓你可以花點心思挑選一張最珍貴的。

在貼上照片之前，可以幫照片加上標籤、寫上標題，標題列最多可顯示 17 個中文字，所以你也可以加上一些簡單的描述唷！為了拍照記錄，就會更注意生活周遭的點點滴滴，也許會發現生活中，其實還有很多值得好好欣賞的人事物，在家防疫的日子就會更加有趣哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：One Shutter 軟體語言：英文 開發人員：masayoshi onuki 官方網站：https://re-engines.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「One Shutter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有簡單的介紹，看完後就可以進入主畫面，點擊「POST」或是下方的「相機」就可以拍照，也可以點擊快門左側進入相簿選取照片。





照片只接受 1:1 的正方形比例，所以若選擇相簿的照片就需再經過裁切。接著就可以幫照片加入標籤，在標籤編輯畫面（右圖），點擊「close」即可退回上一層。標題的部份最多可顯示 17 個中文字，超過的部份會以「…」取代。





都填寫完畢後，按下「POST」會彈出視窗說明，提醒你每天只能 PO 一張照片，以及標籤、標題都確定不再修改後，按下「OK」即可送出。





所有的照片日記都會列在首頁上，點擊右上角的「日曆」則可切換為日曆模式，可一覽所有的照片。再次點擊右上角的圖示即可切換回列表模式。





在列表照片的左下角還可以點擊「❤」將照片加入最愛，就可以在下方切換到「❤」查看所有被加入最愛的照片囉！點擊標籤的話，則可以看到所有相同標籤的照片。





切換到設定畫面，這邊可以設定提醒時間，不過老實說我看不太明白它時間的選項是什麼意思，猜測是要在哪個整點提醒吧！如果有朋友知道的話，再麻煩分享一下囉！