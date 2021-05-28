幫孩子放電的好幫手！「Active Arcade」AR 互動式運動遊戲（iPhone, iPad）

防疫期間待在家就是保護自己與家人最好的方法，但家裡有小朋友的家長們，一定都累翻了吧！他們就像一顆電力十足的金頂電池，，

又不能帶出門四處跑，在家裡又該怎麼讓他們放放電呢？如果是使用 iPhone 或家裡有 iPad 的朋友們，極推這款「Active Arcade」互動式運動遊戲 App！

「Active Arcade」裡有近 20 款的運動遊戲，其中還包含 2 款的雙人遊戲，可以兩人一起競賽非常好玩哦！透過 AR 技術，無須其它的設備，使用手機的前鏡頭就能進行遊戲，只要將手機擺放在定點，確認整個人都可以入鏡，而且周圍的空間足夠即可進行，可以的話將畫面投影到電視上會更好玩。

不過可惜的是這款運動遊戲只提供 iOS 版本，Android 手機的使用者，可下載另一款「Plaicise」，兩者皆是透過 AR 來使用的運動遊戲 App，不過我個人是覺得「Active Arcade」的遊戲方式更容易上手也更適合孩子們來玩，但整體來說兩款都很不錯，身為大人的朋友，也可以用來運動一下，千萬別一直躺在沙發上當馬鈴薯唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Active Arcade 軟體語言：英文 開發人員：NEX Team Inc. 官方網站：https://www.nexlab.ai/activearcade 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Active Arcade」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

按下「Let’s Go」之後，需先進行註冊，可選擇透過 Apple、Facebook、Google 帳號登入，或是使用 Email 來註冊。

接著可以設定自己的名稱，按下「Save」後，再選擇是否要公開自己的運動成績，然後按下「OK」。

最後可設定自己的頭像，再回答簡單的問卷後，就可以正式進入了。

在列表中有近 20 款的遊戲可以選擇，點入後都有示範影片可以參考，按下「Start」就能準備開始動一動囉！

每項運動下方都會有排行榜可以查看，如果前面一開始有選擇公開自己的成績，那麼自己的名字與成績就會出現在這邊。在下方切換到「長條圖」就可以看到更多關於自己的運動紀錄囉！