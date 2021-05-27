超快速「自製實聯制掃描器」掃一下立即傳！無廣告！（Android）

現在進入到任何的商店基本上都需要實聯制，有的店家還是維持手寫，有的是掃 QR Code 就可以開啟線上自製的實聯制表單，，

大部份 Android 手機的原生相機應該都有掃描 QR Code 的功能，不過身邊的家人朋友實際操作後，發現有些手機的原生相機雖然可以掃描 QR Code，但卻無法成功轉跳到簡訊畫面，或是手機原本就沒有掃描功能的話，就必須安裝其它的條碼掃描器。

先前就有介紹過一些 QR Code 掃描器，可以參考看看，而本篇要介紹的這款「自製實聯制掃描器」則是專為 1922 實聯制設計的，掃描速度很快，掃完就會自動轉跳至簡訊畫面，直接按下送出即可。

不過它就真的只能用來掃實聯制的 QR Code，掃其它內容的 QR Code 就會變成單純複製文字內容而已唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：自製實聯制掃描器 軟體語言：繁體中文 開發人員：Jack Wu 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「自製實聯制掃描器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟時需先給予相機的使用權限，以及同意開發者的免責聲明，點擊「哪次不同意」。





之後開啟程式就可以直接掃描實聯制的 QR Code，然後就會自動轉跳簡訊畫面，再按下送出即可。





如果用來掃非 1922 實聯制的 QR Code，就只能複製相關的文字內容唷！若想要可以掃各種不同內容的 QR Code 就需下載像「QR Code 掃描器」的 App。