「Gartic Phone」線上畫圖接龍遊戲，你畫我猜大亂鬥！

同學們防疫期間除了待在家線上學習或自主學習外，還是很需要與同學朋友聊天打屁抒發一下不能出門的心情吧！其實除了聊天外，還可以來玩玩這個「Gartic Phone」電話遊戲，，

線上輪流畫圖接龍，你畫我猜可以讓你們一邊畫畫一邊聊天更有趣！

「Gartic Phone」最少 4 人，最多可到 30 人一起玩，整班的同學要加入都沒問題！班上同學如過超過 30 個，請自己分成兩個房間玩！🤣預設有多種遊戲模式可選擇，也開放玩家自訂遊戲規則唷！

基本的玩法，就是每個人都需先出一道題目，如果不知道要出什麼也沒關係，有隨機預設的題目可以直接選用，大家都出好題目後，程式就會自動丟給下一位玩家來畫畫，然後畫出來的圖畫再丟給另一位玩家猜猜看畫了什麼題目，然後這道猜題就會再丟給下一位玩家畫出來。

加上代號來說明可能會比較清楚，就是 A 出題 -> B 畫畫 -> C 再猜題 -> D 再畫畫，直到大家都輪過一遍之後，才會結束遊戲。不過上面說的這個流程只是其中一位，同時 B 也會出題，也許變成 A 來畫畫，D 來猜題，然後 C 再畫畫這樣，反正每個人都會負責出題、畫畫與猜題的動作，人數越多遊戲需要的時間就越長。

等大家都輪完後，就可以開始看大家畫的畫與猜的答案，就可以看到整個過程是始終如一，還是越來越走鐘囉！YouTube 上有不少實況主分享自己與網友玩的影片，有興趣的可以使用「Gartic Phone」做為關鍵字搜尋來看哦！

網站名稱：Gartic Phone 電話遊戲 網站網址：https://garticphone.com/zh-TW

網頁畫面：

開啟網頁後，先幫自己取一個暱稱，點擊頭像旁的箭頭可更換其它頭像。接著按下「開始」。





預設是 14 人一間，展開下拉選單就可以選擇需要的人數（4~30 人）。









設定好人數後，就可以點擊「邀請」複製房間網址，傳送給好友，等待好友加入。在右側「預設」裡有七種遊戲模式可以選擇，將滑鼠移過去就可以查看說明。等朋友都進來後，房主選好遊戲模式再按下「開始」就可以準備玩囉！





接著每個都需要先出一道題目，這邊會隨機出題，也可以手動輸入其它想要的題目，然後按下「做了！」。





然後你就會收到其他人出的題目，開始畫畫。在左側有顏色可以選，下方可調整筆粗，右側則有一些圖形工具可以使用。





畫完後，按下「做了！」就會將你的畫傳給下一個人進行猜題。





同時，你也會收到其他人的畫，請試著解讀並在下方輸入相關的描述，然後按下「做了！」。





就這樣，再經過幾輪的猜題與畫畫後，就可以結束遊戲，房主可設定要如何顯示遊戲相簿，按下「開始」就可以欣賞大家畫畫與猜題的過程囉！





我這邊選的是每個人依出題、畫畫的順序來播放，就可以看到一開始的出題與最後一張畫有多走鐘了！人數越多，越好玩哦！