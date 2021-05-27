「Plaicise」單人、雙人都能玩的 AR 運動遊戲（iPhone, Android）

       

在家運動從幾年前開始就蠻流行的，現在疫情期間更不可能到健身房或是出門去跑步運動，如果你是剛加入在家運動的朋友，，

但不知道該怎麼做的話，Google Play 或 App Store 都可以找到各種間歇運動 App 可以輔助執行。

不過有時候一個人在家運動也是會蠻無聊的，「Plaicise」這款運動 App 就結合了 AR 技術，將運動變成了遊戲！在 iOS 與 Android 雙平台皆有上架，只要透過手機的前鏡頭就能進行，當然你的手機必須有支援 AR 功能。

運動遊戲主要分區分為全身有氧運動、上半身與下半身三個分類，每個分類下又有多種不同的玩法可以選擇，但基本上都是運用彈跳、深蹲、伏地挺身、波比跳等幾個動作來做組合，像 GetOut 的玩法就是要避開畫面中的色塊，色塊可能會出現在畫面左半邊，你的人就要跳到右半邊去，如果色塊出現在下方，你就必須跳起來，在上方的話，就靠深蹲來閃避。

而除了可以一個人玩之外，「Plaicise」也有提供雙人玩法，可以跟家人一起運動競賽，尤其現在防疫期間，小孩的精力無處發洩的話，揪他們一起玩，晚上可以睡得更好哦！

如果想要更有系統的進行運動鍛鍊，程式中有規劃幾個間歇運動課程可以直接選用，不過它也是同樣透過 AR 的模式來進行唷！若你真的只有一個人在家，沒有家人可以同樂，你還能線上揪好友一起運動比拼、下戰帖，是一款獨樂樂也能眾樂樂的運動 App，有興趣的朋友一起加入吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Plaicise
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Plaifit UG (haftungsbeschraenkt)
  • 官方網站：https://www.plaicise.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式時，如果只是想試玩看看，可點擊下方的「Try a game」。點擊「I’m new」就可以輸入暱稱，再按下「Contunue」選擇註冊的方式，然後就可以準備體驗新奇有趣的運動方式囉！



    在「Exercises」中分為單人與雙人模式，每個模式下又分為三個分類，依自己想要鍛練的部位來做選擇即可。下方有多種的玩法，每種玩法都有標示出可能會運用到的動作，可做為選擇的參考。



    如果光看還是不知道怎麼做，不用擔心，點入就可以看到各種玩法的範例影片囉！點擊「1」就可以進入第一關。



    而具體的使用方式，在程式中也會進行教學。將手機擺放在距離 2 公尺遠的距離，高度則是以可拍攝到全身為主，接著站在鏡頭前，當畫面上的人像偵測變成「藍色」後，舉起你的手就可以啟動遊戲了。



    雙人的部份也一樣，與家人一起同樂更好玩哦！



    「Workout」則有準備了幾個運動課程，可直接選用，這邊就會將各種不同的玩法組合起來，每一個課程都有主題，可視自己的需求來做選擇。



    在每個動作開始前也都會有玩法範例可以看，不用擔心不知道該做什麼。



    在「Home」可看到自己的運動記錄與各種統計數據。「Online」則可加好友並與好友一起競賽。

    最後更新：05-27, 2021 上午 11:16

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