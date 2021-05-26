「疫圖」本土 COVID-19 確診者足跡地圖（iPhone, Android）

       

隨著本土 COVID-19 確診者越來越多，足跡也越之複雜，確診者去過哪裡，，

雖然都會利用條列的方式來公佈，但因為資訊量實在太多，很容易看過就忘記，之前就有介紹三款非官方的網頁版足跡地圖給大家，如果覺得網頁版在手機上不是那麼好用的話，可以來試試這款「疫圖」App。

「疫圖」同樣以地圖的方式統整了本土確診者的相關路徑，所有的足跡皆以中央及地方政府提供的資訊為主，以官方發布的時間與本土案例編碼進行分類，也可直接在地圖上看到所有確診者的足跡路徑，讓使用者更容易掌握疫情熱點，每個足跡地標點入都可以看到更詳細的說明。

除了足跡地圖之外，也有每日的疫情資訊以及各地區累積的確診人數可供使用者參考。在當前這個非常時期下，待在家裡絕對比出門安全，但若真的必須出門，最好快去快回，一次大量採買但不需過份的囤貨，減少出門的次數，戴好口罩，避免觸摸眼、口、鼻，勤洗手，可以的話，採購回來的物品最好也能盡量消毒後再使用。總之，希望大家都能平平安安的，一起努力的對抗這波疫情唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：疫圖
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：MyTime Co., Ltd.
  • 官方網站：https://sari.fbuyt.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式即可看到目前的疫情資訊，不過統計數據都是截自昨日，點入資訊可看到更詳細的內容，當然這些只要加入疾管家的 LINE 帳號也可以看到。



    在下方切換到「足跡地圖」就可以看到兩週內所有確診案例的足跡紀錄。在上方可切換特定日期或查詢特定案號的足跡。



    將地圖拉大後就可以查看到足跡地標，點擊地標可看到相關的說明，點擊說明則可更進一步看到詳細的資訊。

    最後更新：05-26, 2021 下午 3:12

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