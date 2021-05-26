把想玩的心通通用「Honua」來滿足吧！收藏漂亮的景點，為久違的出遊做準備！（iPhone）

       

本來我們只是不能出國，還能在台灣四處遊玩，現在變成得要儘可能的更乖乖待在家，，

才能保護自己也保護別人，雖然大部份的人都能做到，但相信還是有許多人的心跟腳都癢得要命，每個人只要照顧好自己，就能成為前線醫護們最強的後盾，再一起忍忍吧！

如果一直待在家真的很悶，那麼就來「Honua」看看世界各地的美景吧！它的使用方法就像某些交友軟體一樣，不合口味的就向左滑，看到喜歡的就向右滑，就能將這些美景照片通通收藏起來，還可以直接在地圖上看到它的所在位置，一起探索這美麗的世界。

所有收藏起來的照片都可以成為未來旅遊地點的參考，在程式中還可以將地點標示為「想去」或「已造訪過」，也可以使用 Google Maps 或 Apple Maps 來規劃路線唷！雖然短時間要出國旅遊是不可能的事，但總有一天我們一定可以回到原本的生活，現在就先讓心去旅行，大家要一起加油哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Honua
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Till Henrik Jonathan Hillebrand
  • 官方網站：https://www.jaysquared.com/en/apps/honua/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Honua」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    在正式開始欣賞美景照之前，得先來做一些簡單的設定，按下「Let’s go!」先決定是否要開啟雲端備份功能，然後按下「Accept terms and continue」。



    接著決定是否要提供定位資訊，讓程式可以提供附近的景點照片。「Activate」提供定位，「Later」之後再說。然後，就可以正式進入程式主畫面囉！



    當前的景點照片如果喜歡的話就向右滑，不喜歡的話就向左滑，也可以點擊下方左右兩側的按鈕來決定。



    點擊下方正中間的「i」則可查看地點在地圖上的位置。



    在右上角可切換為「地圖模式」，查看所有已加入收藏的照片各分佈在哪些地方，也可切換為「列表模式」。



    在列表模式中，可看到景點離自己的距離有多遠，點擊「❤」可標示為「Wanna go」想去，再次點擊則可標示為「Have been」已造訪過。



    點擊「Route」則可選擇使用 Apple Maps 或 Google Maps 來查詢相關的路線。

    最後更新：05-26, 2021 下午 12:01

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