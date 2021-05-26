「renal summer」聽說結局很感人的方塊消除遊戲，但你是一顆腎臟！（Android）

       

「renal summer」是一款故事性很強的方塊消除遊戲，在遊戲中玩家扮演的是一隻狗狗的腎臟，而且是一顆已經功能衰竭的腎臟，，

狗狗剩下的生命已經不多，玩家需幫助牠清除腎臟中的毒素方塊，想辦法延長牠的壽命。

在遊戲裡狗狗與一位老人一起生活，隨著手機上的時間，老人會在凌晨 5 點時起床，並在晚上的 10 點睡覺，所有的生活作息也會隨著時間而有不同，在幫助狗狗清除腎臟毒素的同時，也可以一邊觀察他們一人一狗的日常與互動，看著他們相互陪伴著，就想更努力成為一顆好腎臟（咦？）。

「血壓」是幫助清除毒素方塊所需要的力量，血壓越高就越容易消除方塊，透過消除方塊累積的經驗值可用來提升血壓，但是要注意的是一旦太久沒有來清除毒素，狗狗就可能會因為毒素累積太多而升天哦！

遊戲的配樂非常好聽，還會依劇情加入十分有臨場感的音效，但與其說是在玩遊戲，不如說像是在看一場沒有對話的像素動畫電影，至於這部電影的結局會是如何，就留待各位自己去體會了。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：renal summer
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：ところにょり
  • 官方網站：https://www.tokoronyori.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「renal summer」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲時都會有遊戲的簡介，點擊就能逐步看完。



    下方就是狗狗的腎臟，裡面的方塊就是一個個毒素，透過不斷的點擊將它們一一擊碎。



    消除方塊就可以累積經驗值，累積到足夠的數量後，就可以展開左側的選單，點擊「blood pressure」提升血壓。



    當出現綠色方塊時，可點擊觀看狗狗廣告，看完廣告就可以讓血壓極速飆升，暫時讓消除毒素的力量提升到最大化唷！



    點擊左上角的圖示可切換為全螢幕觀賞動畫。右上角的點點則是遊玩的天數紀錄，有 7 個點點，我想意思應該是至少需堅持玩 7 天，想知道結局是什麼的朋友，就給自己 7 天的時間吧！

    最後更新：05-26, 2021 上午 11:05

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