[限時免費] StoryToys Jungle Book 彈跳立體互動有聲書（iPhone, iPad）

不要說小朋友了，連身為大人的我看到那種一打開就會有東西彈跳出來的立體書都會很興奮的研究很久，如果家裡的小朋友也超愛這類型的立體書，，

那麼這款「StoryToys Jungle Book」一定要下載來讓他們試試。

雖然不比實體書來得令人驚豔，但「StoryToys Jungle Book」還是很有吸睛的效果，故事內容在叢林中展開，以平面的文字敘述穿插搭配 3D 立體場景的互動遊戲，讓孩子可以在遊戲中參與故事的進行。

有精美的插圖、優美的配樂及許多驚人的音效，讓故事讀起來更有臨場感！雖然程式介面有提供多種語言，不過故事內容還是以英文為主，可能會需要家長在一旁陪同閱讀使用。除了有故事外，程式中還有拼圖遊戲以及 3D 的貼紙書，可讓小朋友有更多不同的樂趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：StoryToys Jungle Book 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：StoryToys Entertainment Limited 官方網站：https://storytoys.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援： iOS 9.3.5 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「StoryToys Jungle Book」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

程式預設的介面語言是簡中，點擊右上角的「地球」可切換為其它的語言。









限時免費下載的部份，只開啟第一本故事書可閱讀使用，其餘就需要另外付費購買了。





點入就能開始閱讀故事內容，除了有文字可以看之外，也會同步播放真人朗讀。





隨著故事劇情的發展，中間會穿插 3D 的彈跳立體互動書頁，點擊畫面上的物件即可進行互動並推動劇情。











除了可閱讀故事外，點擊首頁左下角的「拼圖」就可以切換到拼圖遊戲。





一盒拼圖裡有 12 張不同的拼圖可以選擇。每一款拼圖又有分為 4 種難度，可視小朋友的程度來做選擇哦！











在左下角點擊「貼紙」則可切換到 3D 貼紙書。有 12 款的背景可以選擇，小朋友可以任意的將下方的貼紙拖曳到貼紙書中擺放，創造出專屬於自己的故事場景。











若要讓小朋友自行操作的話，建議家長可以先點擊右上角的「雙人」圖示，依畫面上的指示使用兩指滑動到指定方向，就可進入設定畫面，切換到「Settings」即可將程式內購、More Apps page 及商店連結功能都關閉，避免小孩去誤觸到。