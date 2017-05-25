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MediaInfo v0.7.95 檢視影片檔資訊、影片格式與所需 CODEC 編/解碼器

2017/5/25 更新：MediaInfo 軟體版本更新至 v0.7.95 最新版

很久之前曾經介紹過 「AVIcodec」軟體，可以幫我們檢測影音檔的資訊與所需影音編解碼器（CODEC），剛剛又看到一個功能相近且用起來更方便的類似工具 MediaInfo。如果你因為工作需要常常需要檢查一下某些影音檔的格式與資訊，或者你常常在網路上下載到不知道是用什麼 CODEC 才能播的影片檔，都可以試試看用 MediaInfo 來檢測一下相關資訊。

使用方法很簡單，只要將影音檔拉到 MediaInfo 視窗中，即可顯示標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度, 編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量, 取樣率, 聲道數, 語言, 章節總數, 章節列表…等資訊。

MediaInfo 除了可以顯示單一影音檔的資訊，也可一次選取整個資料夾、顯示全部影音檔的相關資訊。此外還提供了表格、樹狀圖、文字、網頁、XML...等等各式各樣的檢視模式，更可依照自己的需求自定檢測資訊的輸出項目與方式。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：MediaInfo
  • 軟體版本：0.7.95
  • 軟體語言：繁體中文、英文，內建多國語系
  • 軟體性質：免費軟體 (GPL)
  • 檔案大小：3.58 MB
  • 系統支援：Windows, Mac, 各版本 Linux, FreeBSD
  • 官方網站：http://mediaarea.net/
  • 軟體下載：按這裡

 

MediaInfo 可顯示的資訊：  （轉貼自官方網站）

我能從 MediaInfo 獲得哪些資訊?

  • 一般:標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度…
  • 視訊:編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量…
  • 音訊:編解碼器, 取樣率, 聲道數, 語言, 流量…
  • 文字:字幕語言
  • 章節: 章節總數, 章節列表

MediaInfo 支援哪些 (容器) 格式?

  • 視訊:MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)…
  • (編碼內容: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC...)
  • 音訊:OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF…
  • 字幕: SRT, SSA, ASS, SAMI…

 

 

使用方法：

第1步  安裝好 MediaInfo 軟體、啟動之後，會先跳出一個「偏好設定」視窗，請在「語系」下拉選單中點選「華語（台灣）」再按一下「確定」按鈕即可。

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第2步  開啟 MediaInfo 軟體主畫面之後，我們可以直接將你要檢測的影音檔拉到 MediaInfo 主視窗中，便可直接在視窗中顯示該影片檔的相關資訊。

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第3步  另外也可按左邊的「選擇要檢視的資料夾」圖示，一次選取整個資料夾，讓我們批次檢視、匯出整個資料夾中全部影音檔的規格與資訊。

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第4步  如果你想知道某個影音檔需要什麼樣的視訊解碼器才能播放，可以按一下「前往此視訊編解碼器的網站」按鈕，即可到該網站中下載所需的 CODEC。

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第5步  另外 MediaInfo 還提供了表格、樹狀圖、文字、網頁、XML...等等各式各樣的檢視模式，可依照個人習慣切換不同檢視模式來瀏覽、匯出你要的資訊。

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第6步  按一下左邊工具列上的「以自定格式匯出」按鈕，即可依照自己的需求與喜好，將檢測到的影音檔資訊匯出成你想要的格式。

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延伸閱讀：

  1. AVIcodec影片格式自動偵測、辨識器 （可檢測所需影音解碼器Codec）
  2. K-Lite Codec Pack v6.9.0 影音解碼器
  3. InstalledCodec 列出、停用電腦中已安裝的Codec影音編/解碼器
  4. Windows 7 codecs 、Vista Codecs影音解碼器（可播RMVB、mkv、FLV…等）
  5. [下載] KMPlayer 影音播放器  中文版！

 

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  1. CHYyY 說道：
    11-27, 2011 at 下午 2:00.12

    這還不錯呢！
    還有好多種的檢視方法，
    希望未來繼續開發～

    回覆
  2. DVDsoft 說道：
    04-18, 2011 at 下午 6:19.05

    不错，谢谢～

    回覆
  3. happmaoo 說道：
    04-16, 2011 at 上午 8:05.53

    这个很不错，绿色的软体

    回覆
  4. see7di 說道：
    04-16, 2011 at 上午 12:53.30

    下載一個kmplayer免安裝版就好了,至少我所見過的影視檔案他幾乎都能直接播放.

    回覆
  5. 網路達人 說道：
    04-15, 2011 at 下午 11:47.21

    win7 微軟提供的用得很穩 都沒裝其他的了

    回覆
  6. 123 說道：
    04-15, 2011 at 下午 8:05.53

    怎麼印象中k-lite好像也有差不多的東西

    回覆
  7. 路過的香港人 說道：
    04-15, 2011 at 下午 4:43.32

    轉貼公司Forum,和同事分享,謝謝(外判駐學校IT技術支援)

    回覆
  8. Rtt910 說道：
    04-15, 2011 at 下午 3:41.39

    這軟件已經用了幾年了，但對一些已經可能損壞的影音檔案時會無法識別。

    回覆

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