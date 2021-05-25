幸福日記「Three Good Things」每天寫下三件開心的事，就會越來越幸福！（iPhone）

生活就算再忙再累再令人感到厭世，只要仔細的回想，一定至少可以找出一件讓人感到開心的事情，，

像是吃到好吃的美食；忙了一整天回到家，看到孩子熟睡的臉龐；又或只是天空下起了滂沱大雨，都是可以讓人感到開心、幸福的事，就算只有短暫的時間，那還是值得好好回味的。

但人總是習慣將焦點放在那些令人不開心的事，而忽略了生活中美好的事物，在正向心理學裡有一種方法，就是「每天記錄三件好事」，每天都記錄下三件令你開心的事情，就能更進一步的提升幸福感，而且讓人來越正向。

「Three Good Things」這款 App 就是專門設計來記錄三件好事的幸福日記，每天都會提供三個欄位，讓使用者寫下當天三件開心的事，並結合獎勵機制，只要完成記錄就能累積經驗值、提升使用者等級。

你可以用最簡單的方式敘述，也能詳細的寫下內容，在記錄的過程中，可以再次體會到幸福的感覺。所有記錄的內容都會被保存在歷史紀錄中，就像把幸福儲存起來一樣，當心情煩悶的時候，就可以去回顧取用，將鬱悶的情緒一掃而空唷！

雖然這款 App 只有在 App Store 上架，Android 手機的使用者還是可以到 Google Play 裡使用「Three Good Things」關鍵字找到類似功能的 App，希望大家都可以透過寫幸福日記而越來越幸福哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Three Good Things 軟體語言：英文 開發人員：Asher Dale 官方網站：https://www.facebook.com/threegoodthingsapp/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Three Good Things」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式每天都有三個欄位可以寫下當天自己覺得美好的事。





寫完後，就可以獲得經驗值，累積達一定數字就可以提升等級唷！





在「Calendar」可以查看自己已經堅持的記錄了幾天。「History」則可以查看所有的日記內容，上方可切換需要的期間。





在「Profile」裡可看到目前自己的等級，以及所有的統計資訊。「Settings」中可設定提醒記錄的時間。