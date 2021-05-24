「毒白與派對」AR 密室逃脫解謎遊戲，親身體驗緝毒過程！（iPhone, Android）

       

「毒白與派對」是新北巿政府衛生局在今年初所推出的解謎遊戲，雖然是官方推出的遊戲，但大家先不要返回上頁或按 X 關閉網頁，，

因為這款設計的真不錯，在 iPhone 與 Android 雙平台都可以下載的到，很值得下載來玩看看哦！

遊戲結合 AR 擴增實境技術，遊戲場景可任意擺放在玩家四周的環境當中，並透過移動手機鏡頭來進行遊戲。以緝毒為主題，在遊戲中玩家扮演的是警察的角色，接獲通報在一間 KTV 裡正進行著毒趴派對，大部份的民眾都已疏散，但毒犯卻挾持著兩名人質，要求只有你才能進入 KTV 裡。

玩家必須在場景之中搜尋線索，找到各種與毒犯相關的證據，試圖找出毒犯躲藏的位置並了解他的內心世界，突破重圍成功救出人質！雖然關卡並不多，謎題的難度也算是幼幼班的等級，但這種 AR 密室逃脫的玩法很新鮮，建議喜歡玩此類遊戲的朋友都可以來試試唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：毒白與派對
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：ZOUSTEC TECHNOLOGIES CO. LTD
  • 官方網站：https://www.zoustec.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    點擊「開始新遊戲」會詢問「是否有實體 DM？」，按下「X」即可進入。



    這邊會先播放前導故事，點擊畫面任一處可推動劇情發展。



    看完劇情之後，就可以找個適合的空間設置場景位置，左右滑動調整適合的角度後，就可以按下「放置」。



    接著就可以開始在場景裡四處搜索了，點擊可疑的位置就能看到相關的說明。



    不過在第一個場景中，還是會先進行基本的操作教學。在場景中可以找到一些物品的碎片，找齊之後必須「使用」它們，並透過調整鏡頭的位置將它們合而為一，才能取得完整的物品。



    完成教學後，玩家就得靠自己找到進入 KTV 包廂的方式了。



    走到最後，就可以找到毒犯，玩家在閱讀他的自白後，必須進行一連串的問答，這些答案的選擇將會影響最後的結局。在遊戲的過程中也可以增加更多對毒品的認知，降低好奇心，提高敏感度！

    最後更新：05-24, 2021 下午 12:20

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