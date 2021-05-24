「簡單記帳」漫畫風格超容易上手的記帳 App（iPhone, Android）

這幾天在家防疫救國，不知道大家都做些什麼來打發時間呢？有的人追劇、有的人運動、打遊戲、有的人則是卯起來逛網拍，把錢錢變成了各種自己喜歡的樣子！花錢雖然很爽快，，

但若不知道自己花到哪裡去，那可是會很可怕的！

如果平常沒有記帳的習慣，現在開始也不遲，怕麻煩的朋友，可以一起來試試這款「簡單記帳」，漫畫風格的操作介面，在視覺上帶來新鮮有趣的體驗，極簡化的操作步驟，選擇支出項目再輸入金額即可完成記帳動作，無需教學就能輕易上手。

可自訂支出項目，並提供智能排序功能，常用的項目將會自動排列在前方，可加快記帳的速度，超清楚的圓餅圖消費分析與支出項目佔比統計，所有的花費一目瞭然。可選擇綁定 Facebook、Google 或 Apple 帳號，就不用擔心紀錄消失囉！現在馬上就下載，把這陣子花的都補記起來吧！錢錢就算換了個樣子，也不能把它們忘記哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：簡單記帳 軟體語言：繁體中文 開發人員：MONEY & CMoney Inc. 官方網站：https://www.money.com.tw/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.2 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用就點擊下方的「＋」來新增記錄吧！程式中真的沒有太多的說明，但若有特別的功能則會像右圖這樣簡單的說明。





記帳的介面很簡單，選擇支出項目，輸入金額，按下「OK」就能完成一筆記錄。鍵盤的部份還可做加減乘除的運算哦！如果有特別需要記錄的，也可以在「備註」欄位附加文字說明。





長按「OK」則可儲存當前記錄並會保留在記帳畫面，可繼續記錄下一筆。





收入的部份也有許多的分類可以選擇哦！將收支都記錄進去後，在首頁即可看到簡單的結餘數字及每日的消費明細。





點擊左上角的「選單鈕」可展開功能選單，「帳務報表」即可使用圓餅圖或長條圖來進行分析，下方則會列出各項消費佔比與項目明細。





「分類管理」可自訂支出與收入的細項分類，預設開啟「智能排序」，可依使用頻率自動調整分類的位置。點擊右上角的「＋」即可新增更多需要的收支項目。





在「功能設定」中，可設定記帳提醒時間。點擊「登入帳號」就能選擇要連結 Facebook、Google 或 Apple 帳號囉！點擊「一鍵備份」即可將記錄備份至雲端。