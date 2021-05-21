在家上班超容易分心嗎？「GoGo Productivity」幫你集中精力、提高生產力！（Google Chrome 擴充套件）
為了防疫許多人都改在家中上班，學校也都暫時停課讓學生在家線上或自主學習，雖然待在家感覺好像很爽，，
這個時候就得要讓自己有些儀式感，例如每天還是在固定的時間起床，換上外出服，避免穿著睡衣，在使用電腦工作或學習時，如果感到空虛寂寞覺得冷，就可以播放一些環境音，像是咖啡店或是辦公室之類的環境聲響，都可以降低孤獨感，也能達到提高專注力的效果哦！
如果你平常就慣用 Google Chrome 瀏覽器的話，可以考慮安裝「GoGo Productivity」這款擴充功能，其結合了環境音、喝水提醒以及專注計時器三種功能，可以幫助在使用電腦的時候保持專注並提高工作效率。
環境音的部份有營火、咖啡店、雨聲、風聲、海浪聲以及在車內聆聽下雨聲六款可選擇，不過無法混搭使用有點可惜；提醒喝水的部份可自訂想要重覆提醒的間隔分鐘數，時間到時就會在右下角彈出提醒訊息；專注計時器也可以自訂適合的時間，在時間到時會彈出一個小視窗，貼心提醒你喝杯水、做點伸展運動或是冥想，短暫的休息之後再繼續工作，可避免久坐造成的肩頸痠痛、眼睛疲勞等問題。
為了防疫長時間待在家真的不容易，不能到處趴趴走很多人的腳都很癢，但是現在不忍一時，以後可能就要忍一世了！希望大家都能一起平安度過這艱難的時期，一起戰勝病毒！（握拳）
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：GoGo Productivity
- 軟體版本：0.1.1
- 軟體語言：英語
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.03MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 安裝後，點擊工具列右側的「拼圖」圖示，找到「GoGo Productivity」點擊其右側的「圖釘」就可以將其固定到工具列上。
第3步 需要時就可以直接點擊工具列上的「GoGo Productivity」小圖示展開功能選單，可快速開啟環境音、設定喝水提醒以及使用專注計時器。
第4步 啟動專注計時器後，在工具列上的圖示就會顯示目前倒數計時。
第5步 當喝水提醒的時間到時，就會在右下角彈出通知。
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第6步 專注時間結束時，則會彈出一個視窗，提醒你喝杯水、做點伸展運動或是冥想休息一下，之後再繼續努力。