[限時免費]「#膠片」攝影百科全書，各類相機、底片、攝影原理說明超詳盡！（iPhone, iPad）

       

你對使用底片相機來拍照感興趣嗎？或是想要更了解各種攝影原理？在網路上雖然可以找到許多相關的資訊，不過資訊多又分散，閱讀起來是不是覺得有點繁雜呢？「#膠片」把各種基本概念通通都整理在同一個 App 裡，，

現在還提供限時免費下載，有興趣的朋友請把握機會唷！

「#膠片」裡的資訊主要分為三大單元，包含相機、底片與原理，相機的部份會介紹 8 款不同的相機，像是拍立得、傻瓜相機、LOMO 相機、單反相機、旁軸相機等；底片的部份，除了會介紹各種底片類型外，還會帶到照片沖洗的相關知識；攝影原理則分為光圈、快門速度、ISO 以及測光表這四個章節。

所有的教學全都運用文字搭配圖片、影片來進行，完全不會像閱讀單純的文字有催眠的效果，在單元的結尾還會進行「小測試」，讓使用者可以再一次的複習內容，學習起來生動又有趣唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：#膠片
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Baglan Dosmagambetov
  • 官方網站：https://mobicreators.com/film/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「#膠片」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    操作方式十分直覺，只需要一直向上滑即可瀏覽相機、膠片（底片）、理論三大單元。在地圖上點入想要了解的章節就能查看相關的內容。



    內容相當的精緻，文字說明與配圖也十分的清楚，中間還會搭配動態影片，讓使用者更容易了解唷！



    在章節的最後都會附上相關的商品介紹，有興趣的就可以再點擊深入了解。



    每個單元最後都會有個「小測試」，可看看自己是不是真的都了解了哦！

    最後更新：05-21, 2021 上午 11:24

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