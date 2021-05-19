Calendar Tetris 行事曆俄羅斯方塊遊戲

許多人都習慣使用手機的行事曆來規劃安排自己的日常行程，每一個行程可以使用不同的色塊來標示，但當行程越塞越滿的時候，，

整個行事曆就會看起來相當精彩，在國外就用「Calendar Tetris」來形容被行程塞滿的行事曆，因為它們看起來就像俄羅斯方塊的遊戲畫面一樣。

就有國外網友以此為發想，設計了一款名為「Calendar Tetris」的網頁遊戲，以行事曆畫面為背景，讓網友們在上頭進行俄羅斯方塊遊戲，使用鍵盤上的左右鍵移動方塊，空白鍵可旋轉方塊，填滿一整行即可消除，基本的規則與一般的俄羅斯方塊遊戲相同。

不過這款網頁遊戲的遊戲盤屬於橫版的，方塊出現的位置也不固定，有時會從左邊、有時右邊、有時則會從中間出現，想要移動到指定的位置，動作就得要快，否則就很容易落在不理想的位置，讓整個遊戲盤越疊越走鐘哦！

嚴格來說，這款遊戲就是玩個趣味的，整體設計與操控的手感散發微微的陽春感，但這樣的微陽春反而讓挑戰性提升，喜歡俄羅斯方塊的朋友還是蠻推薦可以來玩看看唷！

網站名稱：Calendar Tetris 網站網址：https://crosspatch.io/calendar

遊戲畫面：

開啟網頁後，點擊左上角的「Start Meetings」就可以開始遊戲。





使用「←」與「→」控制方塊左右方向，「空白鍵」可旋轉方塊，「↓」可加速下降。





將方塊適當的堆疊，填滿一整行就可以消除並得分。





認真的堆疊也可以堆出整齊的方塊們，一次爽快的消除！





但隨著遊戲的進行，方塊的掉落速度越來越快，想要疊的整齊就越來越困難了，一旦讓方塊觸碰到頂端遊戲就結束囉！