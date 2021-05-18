這隻貓只是骨頭重啦！Balance Weight 超可愛的平衡秤重遊戲（iPhone, Android）

你是每次到巿場買菜，一拿起白蘿蔔就知道有多重的秤重高手嗎？相信我，在「Balance Weight」裡，，

你是絕對無法發揮這種秤重神力的！因為在這款秤重遊戲中，只有心算能力強的人才會是最後的贏家！

「Balance Weight」是一款畫風超級可愛的平衡秤重遊戲，除了可以在其中看到家中常見的各種物品、家具外，還有各種不同花色品種的貓咪也加入了秤重的行列，玩家必須將畫面中所有的物品都擺上天秤的兩端，最後取得平衡才能過關。

每一種物品的重量都不相同，但秤子的螢幕上只會顯示最終的加總重量，該怎麼移動就得靠玩家的心算能力來判斷，並不是體積越大的越重，有時候體型小的貓咪反而體重更重，看來貓星人裡也是有骨頭重的族群呢！

遊戲雖然沒有限時，不過會計時，當花費的時間超過一定秒數才過關，就會逐步的扣除過關星數唷！整個遊戲只有少少的 20 個關卡，喜歡小巧遊戲的朋友可以一起來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Balance Weight 軟體語言：英文 開發人員：Genix Lab Company Limited 官方網站：https://www.genix-lab.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後會直接進入第一關，在天秤的兩端分別放著不同的物品，試著移動它們，讓天秤達到平衡即可過關。移動物品後，可看到下方的重量變化唷！依據過關的時間，將會給予對應的星等。





接下來的關卡會加入更多不同的物品，畫面上所有出現的物品（除了平台）全部都需使用到。右圖的「氣球」可讓物品的重量減輕一些些。





萬一不小心鬼擋牆卡關了，怎麼移就是平衡不了的話，可在連網狀態下點擊右側的「電燈泡」觀看廣告取得提示。會在物品上標示出它們各別的重量，不過數秒後就會消失哦！請把握機會。





點擊右上角的「暫停」按鈕，再點擊「Levels」可返回關卡列表。在這邊就可以重覆挑戰那些沒有拿到滿星的關卡囉！