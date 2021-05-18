「cchound」100% 免費的 CC 授權音樂素材庫

製作影片時，最需要的除了是創意外，配樂也影片中很重要的靈魂之一，，

適合的配樂絕對可以為影片加分，不過在音樂素材的使用上必須特別注意授權的部份，使用未經創作者授權的音樂，就會有侵權的疑慮。

好在目前網路上已經可以找到不少免費提供下載的音樂素材，讓許多影片創作者可以有更多不同的選擇，本篇要介紹的「cchound」就是提供 100% 免費下載的音樂素材庫，所有的音樂素材皆以 CC 授權，只需標注創作者姓名就能免費使用，不過部分的素材有禁止商業使用，在下載時請特別注意哦！

在網站上除了可使用關鍵字來搜尋外，也有相當多元詳盡的分類，包含音樂類型（像是舞曲、迪斯可、電音、放克、HipHop 等）、心情（例如情緒化、精力充沛、勵志、緊張、恐怖、樂觀等）、種類（重低音、復古、背景音樂等）以及樂器（吉他、薩克斯風、低音提琴等）。皆提供 mp3 格式，下載時無需註冊登入，直接就能從網頁上將音樂素材保存下來使用。

網頁畫面：

開啟網頁就可以直接使用關鍵字來搜尋。下方也會列出一些最近上架的素材，點擊「▶」即可線上試聽。









在左上角有列出四個分類選項，可以從這邊快速篩選出適合的音樂類型。





點入分類後，每頁只會列出兩首音樂素材，在下方可點擊「Next」切換下一頁。點擊「□」可試聽，在右側則會依序列出該素材的創作者名稱、音樂類型、來源、上架日期以及授權方式，如果聽了喜歡就可以點擊「DOWNLOAD」按鈕。





點擊「DOWNLOAD」後就會在網頁中開啟迷你播放器，點擊右側的選單鈕再點擊「下載」就能將音樂下載到電腦中使用囉！