[免費] firstpalette 兒童手作紙工藝模板下載，含詳細步驟圖解教學！

最近因為疫情嚴峻，雙北高中以下的學校都停課了，雖然學校都有遠距線上教學，，

但畢竟還是與在學校上課不同，一定會多出許多＂空閒＂的時間，國高中生還有能力自我安排念書或休閒活動，但國小、幼兒園的小朋友們，家長就得多花點力氣了。

以前都是帶去公園放風的，現在可不能隨便去，在家又怕他們無聊到炸的話，或許可以考慮帶著小朋友們一起做些手工藝，之前就已經介紹過不少提供各種手作模板的網站，本篇要再介紹一個來自國外的「firstpalette」網站，同樣也有許多兒童手作教學，大家可以參考看看。

「firstpalette」網站中提供的服務分兩大類，一種是可以直接列印圖案給孩子們著色塗鴉的著色圖，另一種則是需要多一點手作的紙工藝，可依孩子的年齡與手作能力來做選擇。

每一個分類下又有多種不同的主題可以選擇，無論是男孩還是女孩都可以找到適合的製作的項目，部份的紙工藝製作完畢還可以實際拿來穿戴，像是羅馬戰士的頭盔、夢幻的公主帽、王冠、各種可愛動物面具等，不僅可以與孩子們手作打發時間，在完成後還能用這些成品發揮創意來一場空前絕後的戲劇表演哦！

網站畫面：

開啟網站後，下方會列出一些符合季節主題的紙工藝可以參考選用，也可以展開上方的「Crafts」或「Printables」從分類中選擇其它感興趣的主題。









「Crafts」下又分多數十種的主題分類，請愛用網頁翻譯功能，可以更容易理解分類選項的內容。除了有主題外，最右側也有按年齡區分的類別可以選用。





「Printables」的分類比較少，這部份以著色為主。









點入想要製作的項目，在網頁中除了有成品的範例圖外，下方還會列出需準備的材料與工具，並有詳細的步驟教學。









點擊第一步驟中的「紅字」連結，就可以開啟模板列表。點擊想要使用的模板圖片就可以開啟 PDF 檔進行列印囉！