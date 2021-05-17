Android 手機的「Nearby Share 鄰近分享」你用了嗎？可傳送照片、分享檔案超方便！

用 LINE 分享照片、檔案雖然很方便，不過每次透過 LINE 分享照片給家人朋友時，是否都會覺得照片被壓縮，，

解析度沒有原圖好？如果不想另外安裝像「SendAnywhere」這類的檔案傳輸工具，使用 Android 手機的朋友，可以來試試「Nearby Share 鄰近分享」功能。

「Nearby Share 鄰近分享」可是說是 Android 版的 AirDrop 功能，在去年的時候就已悄悄的推出，一開始只有特定的手機廠牌可使用，目前只要你的手機是 Android 6.0 以上的版本就都可以使用這個功能了。

它是透過藍牙、WiFi 以及定位功能來進行檔案的傳輸，可與附近的 Android 裝置分享各種檔案與連結，不需要輸入任何的驗證碼，只要兩台裝置都有開啟相關的功能，就可以輕鬆的傳送照片、分享檔案或是連結。

設定與使用的方式很簡單，有興趣的朋友可以繼續往下看。

「鄰近分享」的設定：

第1步 下拉快速面板，在功能清單中如果沒有出現「鄰近分享」，可點擊右上角的「選單鈕」，點入「編輯按鈕」，應該就可以在可用按鈕中找到它。找到後將其拖曳到選單中，再按下「完成」即可。





第2步 點擊快速面板的「鄰近分享」後，在下方點擊「開啟」，附近的裝置就可以搜尋到你的手機。







如何透過「鄰近分享」傳送檔案：

第1步 以傳送照片為例，點擊「分享」按鈕後，就可以看到「鄰近分享」的選項，每台裝置的選單位置可能不同，大家可以翻找一下。





第2步 傳送與接收的兩台裝置都必須同時開啟「WiFi」、「藍牙」與「GPS 定位」功能。這樣傳送方就可以在下方看到接收方的裝置名稱。點擊就可以準備傳送了。





第3步 接收方的手機則會出現通知，點擊展開後再按下「接受」，就可以將檔案儲存到自己的手機中。