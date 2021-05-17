待在家沒那麼難！打開「Take a walk」到不同的城巿來散散步吧！（iPhone, Android）

       

隨著疫情的升溫，大家沒事就盡量待在家，減少外出接觸人群的機會，，

保護自己也保護別人，一起阻斷病毒的傳播鏈！待在家除了可以把之前沒時間追的劇都追一追外，很多好玩的手遊也都可以下載來試試，或是放在角落已經長灰塵的健身環，拿出來再破他個幾關，也可以消耗消耗身上的肥油哦！

不過每天待在家，對於平時喜歡到處趴趴走的人來說，在心情上可能會有點鬱悶對吧？如果真的覺得有些難熬，不妨就來試試「Take a walk」這款 App，隨著拍攝者的視角，在世界各地不同的城巿間散步一下，欣賞各種城巿的風光，調高音量還可以聽到現場的環境音，雖然無法出門走走，但你的大腦可以唷！

程式一共收錄了 20 個不同的國家城巿，還可以自選時段與天候，喜歡白天或夜晚，晴天、雨天還是下著雪，全都可以自由設定，影片的畫質都很不錯，投放到電視上欣賞，感覺會更棒！現在，就一起來散個步吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Take a walk
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：PitagoraX Limited
  • 官方網站：https://pitagorax.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    使用畫面：

    開啟程式後，就可以左右滑動選擇想要去的國家城巿。



    在左上角的「Time」可以設定時段、「Weather」可選擇天候。



    點入城巿就可以開始散步囉！



    點擊畫面可喚出播放控制器，在右下角可切換下一個城巿、分享或開啟 YouTube。

    最後更新：05-17, 2021 上午 11:12

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